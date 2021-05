Násilí v Izraeli zřejmě navzdory původním předpokladům udrží Netanjahua u moci

13. 5. 2021

Benjamin Netanjahu měl v Izraeli velký problém utvořit novou vládu. Namísto toho se připravovala vláda vedené Jairem Lapidem, šéfem strany Yesh Atid. Svými ostře protipalestinskými výroky a podporou vyhánění Palestinců z jejich příbytků v Jeruzalémě Netanjahu vyvolal násilí a chaos, který probíhá v Izraeli nyní. Jak píše izraelský deník, šéf strany Jamina Naftali Bennett řekl ve čtvrtek při dúvěrném jednání jeho strany s představiteli strany Likud, že "vláda změny", kdy by ve funkci premiéra Netanyahua nahradil Lapid, "nepřichází nyní v úvahu".Bennet uvedl, že v důsledku krizového stavu ve smíšených arabsko-židovských městech by plánovaná nová Bennettova a Lapidova vláda situaci nebyla schopna zvládnout, protože je zapotřebí užívat armády a zatýkat. Řekl, že to by bylo nemožné při účasti Mansoura Abbase a jeho strany Jednotné arabské kandidátky.Lapid se vyjádřil, že se bude snažit utvořit novou vládu bez Netanjahua i bez Benetta. "Máme poslání, sdílené poslání, vrátit tento národ zpět na správnou cestu," řekl Lapid. Zdůraznil, že nová vláda musí dodržovat zákonnost a charakterizoval násilí mezi židy a Araby jako "existenciální hrozbu" státu.Zdá se tedy, že vyvolané násilí pomůže udržet Netanjahua ve vládě, která by jinak padla.Zdroj v angličtině ZDE