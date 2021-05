Glasgowští občané překazili pokus o deportaci spoluobčanů Johnsonovou fašistickou imigrační službou

13. 5. 2021 / Jan Čulík

“These are our neighbours. Let them go.” Pollokshields responding now to immigration enforcement raid. pic.twitter.com/uOGRO7DmUP — Karin Goodwin (@Karin_Goodwin) May 13, 2021

To jsou naši sousedé. Pusťte je! Obyvatelé v Pollokshields reagují na imigrační razii.

Police Scotland (skotská policie) nyní "přijala operační rozhodnutí propustit muže, zatčené britskou vynucovací imigrační službou zpět do jejich komunity".



Police Scotland has now "taken the operation decision to release the men detained by UK Immigration Enforcement back into their community". — Karin Goodwin (@Karin_Goodwin) May 13, 2021

Updated statement on Kenmure Street, Glasgow pic.twitter.com/1ELrLVZhOg — Police Scotland (@policescotland) May 13, 2021



Amy Mackinnon z USA: O Glasgow se šíří spousta záporných stereotypů, ale tohle je město, které znám a miluju. Je to město, kde člověk vleze takhle daleko pod vozidlo imigrační deportační služby, aby mu zabránil odjet:

A lot of bad stereotypes get bandied around about Glasgow, but this is the city I came to know and love. One where someone inserts themself *that far* under an immigration enforcement van to stop it from leaving. https://t.co/4xpQd02vHV — Amy Mackinnon (@ak_mack) May 13, 2021



Pokusili se o zásah v poněkud nesprávném městě:

They messed with the wrong city. pic.twitter.com/Fb8GI2BarP — Miriam Brett (@MiriamBrett) May 13, 2021

Priti Patel prostě nestačí zatýkat Evropany, kteří do Británie přijedou na pohovor kvůli zaměstnání, a tak její gestapo teď provádí v Glasgow deportační razie, v den svátku Eid, během pandemie...





Anas Sarwar, šéf skotských labouristů: Jsem zhnusen razií ministerstva vnitra v Pollokshields. Je to zvlášť nepřijatelné, že se to děje během pandemie, v oblasti, kde je ohnisko nákazy a v den svátku Eid.



Not satisfied with locking up Europeans with job interviews, the Priti Patel's gestapo is now carrying out raids in Glasgow on the day of Eid, during a pandemic.... https://t.co/KeDJ5FyIqC — Brexitshambles (@brexit_sham) May 13, 2021



Kolektivní JDI DO PRDELE, vzkaz z Glasgow:

Johnsonův ministr Michael Gove Johnsonovi: "Možná se pletu, ale zdá se mi, že náš podvod na ty Skoty nepůsobí tak efektivně, jak by měl, Mein Fuehrer".

This is a collective FU from Glasgow pic.twitter.com/Vucl630WkD — Rufus McNutt 🏴🇪🇺 #FBPE #FBPR (@RufusMcNutt) May 13, 2021



Nicola Sturgeon: Jako místní poslankyně za tento okrsek jsem hluboce znepokojena jednáním ministerstva vnitra, obzvláště dnes, uprostřed komunity, která oslavuje Eid. Můj úřad naléhavě zjištuje, co se děje, a je připraven nabídnout veškerou nutnou pomoc zatčeným osobám:



As constituency MSP, I am deeply concerned by this action by the Home Office, especially today in the heart of a community celebrating Eid. My office is making urgent enquiries and stands ready to offer any necessary assistance to those detained https://t.co/jkdhDBvX31 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) May 13, 2021



Nicola Sturgeon: Dnešní akce londýnského ministerstva vnitra způsobila nebezpečnou a nepřijatelnou situaci v Pollokshields. Jako místní poslankyně požaduji od ministerstva vnitra naléhavě odpovědi - musejí tuto situaci vyřešit OKAMŽITĚ:

Humza Yousaf, skotský ministr spravedlnosti: Jsem zklamán, že z 8 náměstků ministryně vnitra nebyl se mnou ochoten mluvit žádný. Hovořil jsem s ředitelem ministerstva vnitra ve Skotsku a naléhal jsem na něho, aby násilnou deportaci zrušil. Bude uvažovat o dalších krocích a já jsem ho požádal o aktulizaci informací.







The @ukhomeoffice action today is creating a dangerous and unacceptable situation in Pollokshields. As local MSP, I am also seeking urgent answers from them - they must resolve this situation ASAP. https://t.co/aMGAe88M1J — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) May 13, 2021

We are deeply concerned by the Home Office raids in #Pollokshields, Glasgow. We urge the Home Office to abandon forced removals and to adopt an immigration policy based on human rights, compassion & dignity @pritipatel https://t.co/897BEwdaoh — Sikhs in Scotland (@sikhsinscotland) May 13, 2021

Sikhové ve Skotsku: Jsme hluboce znepokojeni razií ministerstva vnitra v Pollokshields v Glasgow. Naléháme na ministerstvo vnitra, aby přestalo realizovat nucené deportace a přijalo imigrační politiku založenou na lidských právech, slitování a lidské důstojnosti.

Jedním důvodem, proč Priti Patel vězní všechny žadatele o azyl v detenčních střediscích namísto toho, aby je ubytovala v komunitě, je zabránit tomu, aby je sousedé poznali. Totéž jako oficiální Nepřátelské prostředí, vytvářené pro žadatele o azyl jejím ministerstvem vnitra, vyhání lidi do ilegality, protože jim zakazuje, aby si pronajali byt a aby pracovali.



One reason Priti Patel plans to place all asylum seekers in detention camps instead of housing them in the community is to stop their neighbours getting to know them. Similarly the Hostile Environment drives people underground by banning them from renting and working. https://t.co/54hQt5ZLEv — Chai Patel (@chaipatel0) May 13, 2021



Jak to vypadalo při propuštění zadržených. Dav explodoval:

Waving to protestors- the men in the back of the Immigration Enforcement van here being released into the care of lawyer @AamerAnwar... they’ve been in there for hours.... the crowd erupts. #Pollokshields #Glasgow Credit: @Davef_composer pic.twitter.com/GGAqQy0lK4 — Hazel Martin (@hazelreporting) May 13, 2021

S chlapci po jejich propuštění. Svobodní po deseti hodinách. Diky vám, občané Glasgowa. Lidé ve Skotsku nechtějí toryovské Nepřátelské prostředí, nechtějí razie londýnského ministerstva vnitra proti našim sousedům.

Jsem hrdý na toto město a na jeho lidi.



With boys after their release:



Free after 10 hours. Thank you to the people of Glasgow.



People in Scotland do not want the Tory hostile environment, with UK Home Office raids on our neighbours



I am so proud of this city and it’s people. @NicolaSturgeon #HostileToryEnvironment pic.twitter.com/bmBk8F64b6 — Mohammad N Asif (@MohammadAsif_1) May 13, 2021