Nerozvolňujte karanténu, hrozí indická varianta, varují britští experti. V ČR zemřelo na covid dalších 38 osob

Průběžné zpravodajství:

12. 5. 2021

V úterý 11.5. ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 1673 denních nákaz, to je nárůst od předchozího dne o 141 nákaz V ČR do 11.5. zemřelo 29 787 lidí, to je nárůst o 38 mrtvých. V nemocnicích je 1796 osob. . Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 648 667 osob . MZČR o průběhu pandemie v Česku . MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . I Českou republiku vážně ohrožuje cestování do zahraničí.





Průměrný počet nákaz za posledních 7 dní je v ČR 88 na 100 000 obyvatel, za posledních 14 dní 211 na 100 000 (v Británii je to nyní 21,3 nákaz na 100 000)

V úterý 11. 5. bylo v ČR očkováno 77 615 osob, ukončeno bylo očkování u jen 8368 osob. První dávkou bylo dosud očkováno 2 738 433 lidí, druhou dávkou 1 058 360 osob.

- Vysoce nakažlivá indická varianta B.1.617.2 je nyní v severozápadní Anglii druhá nejběžnější varianta koronaviru. Britští experti varují, že to zpochybňuje plán britské vlády na rozvolnění karantény, k němuž by mělo dojít 17.5. Není jasné, do jaké míry se varianta B.1.617.2 dokáže vyhnout vakcínám. 7. května bylo v Británii 1393 nákaz indické varianty B.1.617.2.- Američanům jsou nabízeny cesty taxíkem zadarmo na očkování.