Koronavirus: V ČR je stále neočkováno mnoho lidí nad osmdesát let. V ČR zemřelo na covid dalších 32 osob

Průběžné zpravodajství:

14. 5. 2021

Ve čtvrtek 13.5. ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 1218 denních nákaz. V ČR do 13.5. zemřelo 29 857 lidí, to je nárůst o 32 mrtvých. V nemocnicích je 1578 osob. . Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 651 178 osob . MZČR o průběhu pandemie v Česku . MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . I Českou republiku vážně ohrožuje cestování do zahraničí.



Průměrný počet nákaz za posledních 7 dní je v ČR 79 na 100 000 obyvatel, za posledních 14 dní 191 na 100 000 (v Británii je to nyní 21,9 nákaz na 100 000)

Ve středu 13. 5. bylo v ČR očkováno 85 621 osob, ukončeno bylo očkování u jen 8 177 osob. První dávkou bylo dosud očkováno 2 897 689 lidí, druhou dávkou 1 072 991 osob.









- Litevská vláda věnuje 200 000 vakcín na covid svým východoevropským sousedům, 100 000 vakcín pošle na Ukrajinu.

- Téměř polovině cestujících, kteří po čtrnáctidenním zákazu cestování z Indie do Austrálie měli přiletět do Austrálie v sobotu, bylo z letu vyloučeno, protože jsou buď sami nakaženi, anebo je nakažený jejich blízký kontakt.- Počítačový systém irského zdravotnictví se stal terčem útoků ransomware, byl vyřazen z provozu, ale očkovací program to prý neovlivní.- V Česku je stále neočkováno mnoho lidí nad osmdesát let.