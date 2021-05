17. 5. 2021

Rusové si letos připomínají osmisté výročí narození Alexandra Něvského proto, že rozuměl tomu, co dělá Rusko dnes. Chápal, že Západ je větší hrozbou než Východ a že s některými nepřáteli je třeba bojovat silou zbraní, zatímco s jinými diplomacií, prohlásil šéf Státní dumy Vjačeslav Volodin.

Něvskij se rozhodl uzavřít spojenectví s mongolskou hordou, aby mohl porazit německé rytíře. Tato volba definovala vývoj ruské státnosti. Pokud by zvolil jinak, Rusko mohlo vypadat úplně jinak - jestliže by vůbec existovalo.

Ruský kníže z 13. století porazil obě mocnosti - první silou zbraní, druhou pomocí diplomatické obratnosti. Ale bylo mu jasné, že hlavní nebezpečí pochází ze Západu, protože hrozí duchovní smrtí lidu a ztrátou nezávislosti. Naproti tomu mongolský chán nepředstavoval srovnatelnou hrozbu ruské identitě.

Alexandr Něvskij zničil plány nepřítele a nedovolil v Rusku změnu civilizačního vektoru. Proto se stal postavou, jejíž úsudek a akce je v dnešním Rusku třeba napodobovat.

Západ se z dějin nijak nepoučil. Kdyby se snažil, věděl by, že Rusko ze všech podobných zkoušek vychází ještě silnější. To platilo v dobách Něvského a bude to pravda i dnes.

Podrobnosti v ruštině: ZDE