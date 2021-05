Češi v nerovnováze

19. 5. 2021

22. dubna český ministr zahraničí Jakub Kulhánek spolu s šéfem kontrarozvědky Michalem Koudelkou předložili důkazy o ruském útoku ve Vrběticích, napsali Michael Weiss a Holger Roonemaa.

Jakkoliv bylo toto odhalení samo o sobě ohromující, další umocnění plyne z faktu, že útok provedli Anatolij Čepiga a Alexandr Myškin, dva agenti GRU, kteří v roce 2018 v Salisbury spáchali chemický útok na Sergeje Skripala a jeho dceru Julii. Čepiga a Myškin dokonce cestovali do ČR s použitím stejných kracích identit, které použili i o čtyři roky později, když přijeli do Británie.

Mezi roky 2018 a 2021 však existuje značný rozdíl. Dva čeští občané byli zabiti ve Vrběticích a pachatelem byla stejná jednotka GRU jako v Salisbury. Ale kolektivní reakce Západu byla anemická. Jediné země, které vyhostily ruské špiony, byly dosud Slovensko, Rumunsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva. Zbytek Západu prostě jen dělal hluk.

I když mezi Vrběticemi a útokem na Skripala existují značné podobnosti, jsou tu i rozdíly, které pomáhají vysvětlit nonšalantní reakci na další drzou akci GRU, sdělil diplomat působící ve štábu NATO v Bruselu. První je, že k výbuchu ve Vrběticích došlo před sedmi lety, zatímco otrava v Salisbury byla odhalena v reálném čase. Druhou je, že řada západních států nedávno vyhostila ruské špiony při incidentech, které s Vrběticemi neměly žádnou spojitost. Paradoxně tak eskalace ruského nevhodného chování vedla k útlumu západních odvet.

Ale pak je tu ještě nepříjemná skutečnost, že Češi sami hráli, jak přiznávají, se silnými kartami neuvěřitelně špatně, což z velké části plyne z faktu, že vysoce postavení příslušníci establishmentu se spíše snaží zastupovat zájmy Moskvy než Prahy.

Podle Jana Lipavského, místopředsedy zahraničního výboru sněmovny a člena opoziční Pirátské strany, se vláda snažila vyhnout odhalení zpravodajských informací o zapojení GRU do útoku na Vrbětice až do říjnových parlamentních voleb. Rozhodnutí veřejně vystoupit bylo přijato až poté, co se tisk začal zabývat novými zjištěními. V důsledku toho měli diplomaté jen den na přípravu vystoupení během jednání ministrů zahraničí NATO. "Vím jistě, že jsme neudělali 100 %," říká Lipavský. "Udělali jsme možná 20 %, abychom získali maximální podporu NATO. Je to ohromná ostuda."

Den poté, co premiér Babiš opožděně požádal partnery v EU o vyhoštění ruských diplomatů, se český velvyslanec v Moskvě Vítězslav Pivoňka zúčastnil vojenské přehlídky na Rudém náměstí, jako by se jeho úřad kvůli hostitelské zemi nebyl vyprázdnil. V ostatních evropských hlavních městech, zejména v těch, která kvůli ČR označila ruské diplomaty za nežádoucí osoby, spadly čelisti až na podlahu.

"Diplomaté baltských zemí se události nezúčastnili," říká Lipavský. "Ukazuje to, že stojí při nás, ale my nestojíme při nich."

