Brazilský ministr životního prostředí obviněn, že stojí v čele mafie nelegální těžby dřeva v Amazonii

20. 5. 2021 / Fabiano Golgo



Brazílie se ve středu překvapivě probudila ke zprávě, že federální policie na příkaz Nejvyššího soudu provádí razie do domů a bytů ministra životního prostředí Ricarda Sallese a 33 dalších lidí, kteří s ním pracovali v jeho rezortu, plus dům ředitele vládní instituce IBAMA (Brazilského institutu pro životní prostředí a přírodní zdroje). Byly prohledány jejich domy a kanceláře, dokonce i samo ministerstvo životního prostředí a policie si odnesla všechna počítačová zařízení, mobilní telefony a dokumenty.







Razie má název Akuanduba Operation. Akuanduba je božstvo indiánů pocházejících z Macaw, kteří hráli na jeho flétnu, aby světu přinesli pořádek. Jednoho dne však došlo k velkému boji motivovanému krádeží a sobectvím a kůra oblohy se otevřela a všichni byli svrženi do vody. Pouze brutální a zločinné bytosti však zemřely.



Úřady obviňují ministra a členy jeho týmu z vytvoření paralelní struktury pro vývoz nelegálního dřeva z Amazonie do Evropy, zejména do Británie, ale také do Polska, do Itálie a do Bulharska. Jen minulý měsíc byla v Amazonii zpustošena oblast o velikosti Belgie.



Ministrovy bankovní účty byly předány Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soudu nařídil, aby všechny pracovníci, které jmenoval ministr Salles, byli okamžitě propuštěni a aby jim byl zakázán vstup na ministerstvo.



Křesťanský fundamentalistický autokratický prezident Jair Bolsonaro prohlásil, že bude vždy na Sallesově straně a že Amazonie zachována nebude. Dodal, že Evropané si své vlastní lesy zničili , takže nemají morální právo diktovat Brazilcům, aby svůj prales nevyužili k těžbě bohatství.

