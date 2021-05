Letecké pirátství: Běloruská stihačka donutila letadlo Ryanairu proti jeho vůli přistát v Minsku

23. 5. 2021



Podrobnosti v angličtině ZDE





Charles Michel, prezident Evropské komise: Velmi znepokojen zprávami o nuceném přistání letadla Ryanair v Minsku. Žádáme běloruské úřady, aby okamžitě propustily let i veškeré jeho cestující. Bude nezbytné vyšetření případu prostřednictvím ICAO.











(Novinář Jakub Krupa pod to napsal: Projednou by bylo dobré, kdybyste něco UDĚLALI, kromě "vyjádření znepokojeni".)



Agenti běloruské KGB infiltrovali komerční let společnosti Ryanair z Atén do Vilniusu. Na palubě letadla vyvolali konflikt s leteckým personálem Ryanairu a lhali, že je v letadle bomba, a že letadlo musí přistát v Minsku. Posádka Ryanairu jim nevěřila, avšak běloruská vojenská stihačka letadlo Ryanairu donutila přistát v Minsku.Účelem této pirátské akce Běloruska bylo zatknout čelného běloruského opozičního aktivistů Ramana Prataseviče, čelného kritika Alexandra Lukašenka. Pratasevič je zakladatelem kanálu Nexta, kterého se používalo k organizaci protivládních protestů. Lukašenko jej označil za extremistický a Prataseviče chce odsoudit za "terorismus". Hrozí mu za to trest smrti.