Sputnik zbla máš, nebo blamáž?

Týden studoval podklady, pátral, zkoumal a přemýšlel. Pilné studium zaslouženě vyneslo označení „Sedmilhář“, protože v diskusi na Primě pronesl sedm prokázaných lží či nepravd. Zajímat se o kvalitu, bezpečnost, data a podmínky výroby idealizovaného tlačeného Sputniku, to ne.







Poslední zprávu z Lancetu mu raději neukáží. Na Hradě nechá zorganizovat svíčkový lampionový průvod. Trapné divadlo s plápolajícími a notně zapáchajícími kelímky, které se nemístně a hanebně kroutily v plamenu svící. To opravdu není pieta.







Dal by někdo na hrob milým zesnulým svíčku do plastového pivního kelímku? Ne, nedal. To už lepší byla akce s pálením rudých „spoďárů“. Když už o Sputniku neví nic negativního pan prezident, tak má kolem sebe velmi dobře placené rádce a poradce, kteří mají dodat relevantní informace. Aktuální článek z Lancetu projde velkou hradní cenzurou. Co z něj zbyde? Doufám, že po posledních odhaleních ohledně vakcíny Sputnik, dojde i ke změně postoje a vstřícnosti k této neregistrované vakcíně.







Mexiko







Nějak se Kremlu poslední dobou nedaří, nebo naopak daří. Hrají před světem komédii zvanou Sputnik „Poběda“. Mexiko zjistilo, nebo jako první zveřejnilo, že něco je, jak by vůbec nemělo být. Smlouva, nesmlouva, Sputnika nět. Zkuste se zeptat snad koncem roku. Jako že došel v Rusku a nedošel do Mexika. Zřejmě nějaký rozkol ve výrobě. Stachanovci jsou nedostatkovým zbožím. Rusko je stále víc stejné. Naslibuje hory doly nížiny i výšiny, ale jak dojde na plnění, tak neslyším, nevidím, nejsem doma. Vymyslí revoluční dvouvektorovou vakcínu. Do jedné dávky vakcíny umístí AD26 a do druhé vloží AD5. Že by jim jeden došel? Prezentují to jako výborný nápad, což také je, ale nikoli v tamním prostředí a kremelském nepořádku.







Mexičané tvrdí, že ruští vědci zjistili, že první roste rychleji a pětiletku plní, zatímco druhý, ten druhý to vyloženě fláká. Neplní představy výrobců. Kreml pochopitelně říká, že si Mexiko zle vymýšlí a že je to opět rusofobie a protiruská kampaň. Kampáááň.







To už jsem někde ale slyšel. Minulý týden, nebo tento? Ruští vědci navrhují rozšířit pauzu mezi dávkami na šest měsíců. Proč to navrhují, pokud je vše ok, to je podivné. AD26 roste prostě rychleji, pašák jeden. AD5 je ten, který má nachlazení, proto je snad pomalejší ve vývinu. RDIF vše tradičně popírá s ublíženeckou zarputilostí. Výroba běží nadevší pochybnost zdárně. Navíc je neustále postupně navyšována, aby plnila do nebes rostoucí poptávky. Když jste nejlepší, tak jste nejlepší. S tím se nedá nic dělat. Prostě Rusko.





Mexiko má zatím necelé dva miliony vždy miliardových vyrobených dávek dodávek Sputniku ze 24 milionů nasmlouvaných. Mexiko se dostává na pozici Slovenska, Brazílie a dalších škůdců. Půjdou za Českou republikou na seznam neposlušných zlobivců. Lumpi jedni.







Slovensko jede v protiruských dezinformacích. Ovšem po maďarském odhalení zlé a nekvalitní práce plně akreditované laboratoře Slovenské Akademie věd na Slovensku, má ŠÚKL výjimečnou šanci se Rusku, Kremlu, Sputniku a zvláště pak panu Vladimíru omluvit před světem a káti až do haleluja. Poslužný Matovič slibuje očkování každou chvilkou. To je politik, ta starost o národ. Ruský.







Brazílie je pod politickým tlakem. Od koho a jak ten onen tlačí netřeba zmiňovat. Mandelinka ještě není zapomenuta. Ale ty lajdáky, to jste vážně neměli říkat. Nemuseli jste. Neměli jste to říkat. Co se bude dít, když má nyní mexický očkovaný s vírou ve Sputnik v těle jen jednu ze dvou dávek? Vyjádří se k tomu smějící se mutace? Těší se? Ještě 28. dubna byl mexický ministr zahraničí v Rusku. Mazali mu tam kolektivně med kolem hu… úst.







To je úroveň dodavatele a státu. Jen doufám, že Mexiko nebude platit za Sputnik, který jim výrobce nedodá. Moc bych se nedivil, kdyby platilo navíc penále za stížnosti. Snad AD5 doroste AD 26 a bude dost. Ruský RDIF vše popřel, mexické zprávy nejsou pravdivé. Rusko nemá vítězného Sputniku pro sebe. Má pár výroben doma a něco po světě. Kontroly tam nesmí. Z toho vyplývá, že naslibované miliardy dávek patří do oblasti zvané Potěmkinovo-Vladimírovo. Vakcína Sputnik může obsahovat živý adenovirus. Jedná se právě o zmiňovaný AD5, u kterého očividně nevymazali protein E1, jenž je potřebný k nežádoucímu množení. Což ovšem nemá a nesmí být. Dokáže si někdo představit, že by toto bylo odhaleno u Astry nebo u Janssenu?







To by se Sputnik a jeho české malomocné internetovské mutace zbláznily štěstím. První dávka Sputniku je ta AD26 a druhá dávka s AD5 má pak snadněji navýšit imunitu. Když teď nebudou očkovat druhou dávkou Sputniku, tak bude účinnost jaká? AD5 způsobuje možné nachlazení. Velký počet lidí má na něj imunitu, ale co s těmi, kteří ji nemají? Má tedy Sputnik účinnost 97,6 %? Co ale nastane, když nebude včas dodán AD5? Nesouvisí výpadek AD5 s odhalením Brazilců? První lahvička s červeným víčkem je AD26, ta je dostupná. Pochopitelně. Ta druhá s modrým víčkem je nedostupná. Červená dobrý. Modrá nedobrý. Snad přejdou na dvě červené. Po první dávce nastává účinnost 91,6 %. Další dávka s nedostupným AD5 pak navyšuje účinnost na onu vybájenou míru, která musí být o chlup lepší než vakcíny západní schválené a dostupné. A teď do toho všeho ještě hodil vidle Lancet. Kdo se v tom má vyznat?







Čile nebo Chile?







Chile ví o problémech Sputniku v Brazílii, ale výrobci i tak pevně věří. Sputnik čile objedná. Snad pro Chile v Rusku čile najdou i zbytečky AD5. V Chilské situaci čekat na potřebnou druhou dávku půl roku by nebylo humánní. Ale to Kreml nijak zvlášť netrápí. Požadují od výrobce dokumenty a jasné ujištění, že tam nemají nežádoucí látky. Čilský nebo chilský čilý odborník pak řekl, že i kdyby hodný Kreml potvrdil přítomnost živého adenoviru, tak to nevadí. Nevadí to, neboť dodávka AD5 mírně řečeno trochu více kulhá.







Risknou nachlazení, ale pozor na „rýmečku“, ta umí pozlobit nejednoho čilého hrdinu. Chile nebo Čile chce čile objednat 4 miliony Sputniků. Replikující adenoviry pochopitelně nemají ve vakcínách co dělat. Ne tak v Rusku, tam to nevadí. Kreml řekl, že mu jeho nezávislí výzkumníci stejně potvrdili přísahou na Vladimíra, že tam nic takového nenašli. Nebyl dokonce ani v žádné šarži. A to je prověřili všechny. Opravdu. Vše je to výmysl. Dodavatel se ohání tím, že byl Sputnik schválen v 59 zemích regulačními orgány.







Kvalita těchto regulačních orgánů je nenávratně víte kde. Ještě to dobře před časem klaplo v Lancetu. Nedali si totiž pozor na ruské lhaní. Měli se poradit s historikem. Ten by jim rád vysvětlil, že v Rusku je to s pravdou takové „čudné“. Vondrušku prosím ne. Lancet si utrhl nepěknou ostudu. Je tedy vše tak, jak má být, a můžeme v klidu dál snít. V Chile ví, že problém není. Jednání s Ruskem je stoprocentní, ale nějaké ty dokumenty by přece jen neškodily. Brazilské odmítnutí nejslavnější vakcíny v Chile berou na vědomí, ale rovněž ví, že jim, jim Kreml zašle všechny potřebné a požadované dokumenty. Proboha, schovejte jim ten Lancet. Děkuji. Budu jim tedy čile držet palce. Po čínském vakcinačním „zázraku“ v Chile to Chile bude potřebovat.







No a závěrem







Lancet konstatuje nehezký omyl. Již Sputnik nechválí, už varuje. Důvěra je minulostí. Hovoří se o očividných chybách, řeknu raději lžích z ruské strany. To je přesnější. Data Kreml nedá, protože by byl odhalen obvyklý „čachring“ s efektivností. Ztrácejí se jim tam v Rusku vzorky z klinických testů. Stačí si vzpomenout na „vzorkogate“ v Soči.