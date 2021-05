BBC má velký průšvih. Možná to bude její konec

21. 5. 2021 / Jan Čulík





V roce 1995 se podařilo tehdejšímu reportéru BBC Martinu Bashirovi přesvědčit princeznu Dianu, aby mu pro televizi BBC poskytla dlouhý, zdrcující otevřený rozhovor o rozkladu jejího manželství s anglickým princem Charlesem ("No, my jsme v tom manželství tři, takže je v něm tak trochu přeplněno," řekla mu mimo jiné.) - Nedlouho poté, jak známo, princezna Diana zahynula při autonehodě v jednom podjezdu v Paříži, kdy se snažila ujet se svým milencem před pronásledujícími novináři.



BBC dostala tehdy, před více než pětadvaceti lety, za ten exkluzivní rozhovor s princeznou Dianou četné domácí i mezinárodní ceny. Honosila se jím řadu let jako svými exkluzivním úspěchem.





Jenže už tehdy se prý začaly ve výrobním štábu pořadu Panorama objevovat námitky, že s rozhovorem nebylo všechno v pořádku. Byly potlačeny v zárodku a pracovníci BBC, kteří na ně interně poukazovali, byli z televize vyhozeni.



V důsledku jednoho neúnavného dokumentaristy z komerční kulturní televize Channel 4 nakonec vyšla najevo docela šokující pravda. Martin Bashir přiměl princeznu Dianu k tomu, aby mu poskytla ostře kritický rozhovor o manželu princi Charlesovi a o královské rodině, protože jí prostřednictvím jejího bratra nechal předat bankovní výpisy, které se zdály dokazovat, že anglická královská rodina platí špehy, aby Dianu sledovali. Diana už tak byla v královské rodině izolovaná a osamocená a tyto bankovní výpisy jí dokázaly, že se pohybuje na zcela nepřátelském území - proto Bashirovi poskytla v roce 1995 onen třaskavý exkluzivní rozhovor.



Jenže nyní vyšlo najevo, že Bashir ty bankovní výpisy zfalšoval.



V minulých dnech byla zveřejněna nezávislá analýza lorda Dysona, která konstatuje, že rozhovor byl založen na podvodu, a že když v nadcházejících letech se o tom víceméně dozvěděli ředitelé společnosti BBC, informace o tomto podvodu potlačili, neprovedli řádné vyšetření záležitosti, a co je horší, v roce 2007 (po řadě let, kdy Bashir pracoval pro americké televize v USA, kde mj. odvysílal i jiný exkluzivní rozhovor, s Michaelem Jacksonem), Bashira BBC znovu najala do relativně významné reportérské funkce.



Dysonova analýza je ostře kritická proti společnosti BBC, nejen proto, že tam došlo k tomuto původnímu podvodu, ale i proto, že ředitelé BBC, pro něž byl Bashirův rozhovor s Dianou obrovským úspěchem, se lež a podvod, které byly na začátku vzniku tohoto rozhovoru pokusili zakamuflovat, anebo prostě věc řádné nevyšetřili.



Už po několik dní je toto v Anglii velkým mediálním a politickým skandálem. Hlavně se vůči velmi ostře vyjádřili oba mladí princové, synové princezny Diany, kteří byli malí kluci, když jim maminka náhle zemřela, a její smrtí byli velmi silně ztraumatizovaní. (Královská rodina jim v jejich smutku nepomohla, protože hovor o Dianě tam byl tabu.)



Lhář a pokrytec Boris Johnson se vyjádřil, že chování BBC je politováníhodné. (Zřejmě tím chtěl dát najevo, že bezostyšně lhát smí jen on.)



Ultrapravičáci a populisti ve vládě Borise Johnsona, spolčení s populistickými ultrapravicovými mangáty, jako je Rupert Murdoch, se snaží už delší dobu BBC nechat zrušit, protože jim vadí její relativně objektivní zpravodajství. (BBC je v poslední době velmi zastrašená a od příchodu Borise Johnsona k moci už nevykonává roli hlídacího psa demokracie.) Tento skandál je voda na jejich mlýn.



Ozývají se hlasy na podporu BBC, přibližně stovka britských intelektuálů podepsala otevřený dopis na obranu BBC, jeden z nich,



Není jasné, jak situace dopadne a zda BBC skutečně v dlouhodobější perspektivě přežije. Pro pozorovatele české mediální scény je však pozoruhodné, že rozhlas i televize BBC informují o tomto skandálu nesmírně podrobně, v třetí osobě: "Žádali jsme vedení BBC o interview v této věci, ale z úřadu generálního ředitele nám bylo sděleno, že generální ředitel BBC není k dispozici." Rozhlas i televize BBC přinášejí k věci celou řadu kritických analýz a ohlasů, jako by šlo o úplně jinou instituci.



