Kolo kolo mlýnský v Radách se toč!

20. 5. 2021 / Petr Haraším



Slečna Lipovská & Jana Bobošíková



Dozorčí komise Rady ČT zjistila, překvapivě, že paní Lipovská nic nezjistila, nepřekvapivě, ač se v pochodu na vlastní Řím obrnila orgánem navýsost policejním. Radní Lipovská si policejní supervizi vydupala vybájením historek z ČT podsvětí. Jelikož to klaplo na výbornou, za přispění nezištné pomoci poslanců SPD, tak ochranu policejním orgánem můžeme očekávat i nadále. Akce: „Policie jde do toho s námi“ totiž přinesla záporné scéně kladné body. Krása.





Radní Kühn zveřejnil závěry komise Dozorčích Rady ČT pro Radu ČT o domnělém střetu zájmů ředitele ČT. Nedostatky se nenašly, ale úkol je splněn. Špína nakydána, zlost zaseta a nedůvěra roste. A ta se dál ráda šíří řetězovými řetězy s ostrými háčky. Radní Lipovská označila spoluvlastnictví společnosti Gopas za střet zájmů a to stačí, je to definitiva. V internetovém pořadu Jany Bobošíkové je nedokázaný střet zájmů brán jako jasný a dokázaný. V kontrastu s nedokázaným je upozaděn naopak instancemi dokázaný střet zájmů pana Andreje Babiše. Budeme platit všichni. ANO, i vy. Právě hnutí Andreje Babiše, které do Rady ČT nechalo dosadit nejen Ing. Hanu Lipovskou, ale i ostatní bojovníky za novou, za lidovější a vyváženější Českou televizi. Například novináře Pavla Matochu z Lidových novin toho času v majetku premiéra Andreje Babiše. Předsedu Matochu, který obviňuje radní Šarapatku a Kühna z prozrazení akce „policie chrání, střeží, neověřuje“. Problém není dle něj konstrukt dua Bobošíková Lipovská, problém je věrohodné informování veřejnosti o jejich prohradním snažení. Víc najdete v rozhovoru Pancíř Matocha na ČRo. Doporučuji vyslechnout. Dýchlo tam z odpovědí pana Matochy staré dobré. Dozorčí komise dohledala kontrakty firmy Gopas s ČT za cca 1 200 000 Kč. Ke všemu vzteku provládních radních opravdu za deset let. I malý vesnický obchod nebo pojízdná prodejna za rok udělá víc. Služby Gopasu nejsou v oblasti médií. A tak zkusí jinou cestu. Jednou to prostě klapnout už musí. Nevzdávejte se, milé soudružky a soudružkyně ze zásilkovny. Právní rozbory už jsou na cestě k vítězství.



Rada ČT si do zprávy za loňský rok vnutila zmínky o neadekvátnosti účasti SPD v diskusích a zpravodajství. Ano, je jich tam stále hodně a moc. Jaká to škoda. Výroky pana šéfa Okamury Tomia poslední dobou gradují. Hoax střídá hoax. Třeba jeho polemika o „pindíkovi“ je obdivuhodná. Za to bude další tubus do vily Pitomio a zástupy voličů. Neadekvátní prostor v Radě ČT mají podivné loutky, a to další emanace temnoty čekají před vraty.



Slečna Lipovská & Jana Bobošíková a Svatá mediální válka



Za koho válčí, to je zřejmé. Za veřejnost, za diváky nebo za zájmy České televize? Nikoli. Proti komu válčí? Proti ČT, proti úspěšnému řediteli, proti Pirátům, zkrátka proti všem nelidovým zlobivým. Netřeba příliš zkoumat za koho do koho kopou. Nepravdy proti Pirátům by mohly napovědět. A co, že to jsou vyvrácené lži? Řekne se to a lež už lží svým životem a ovlivňuje další zamýšlené cíle. Volby se blíží a sponzoři-vodiči paní Bobošíkové ztrácejí procenta rychleji než čest a morálku. Neustávající pomluvy všech, kteří se křivě podívají směrem k Hradu, směrem ke Strakovce nebo směrem ke Klausovu institutu.



Radní Lipovská nadšeně vylíčí pohádku o rozhovoru s panem Vladimírem Mlynářem z PPF. Je nemožné zjistit, kdo lže a manipuluje, kdo ne. Vlastně o to v naší zemi už ani nejde. Už je jedno, jestli radní biskupská Lipovská lže o obsahu rozhovoru s panem Mlynářem, nebo je to jinak. Naopak tak či onak. Jde o to, že slova jsou vyřčena a už se vkrádají do myslí. Chce PPF někoho odvolávat? Chce ingerovat do archívů ČT? Proč by se svěřovali zrovna této paní, když ví, jak ta manipuluje, žaluje a lže? Vyslankyně biskupů napíše, že se nesnaží pana ředitele Dvořáka odvolat, že nevyvolává činy k tomu směřující a že je to přeci jinak. Jak jinak? Paní Bobošíková hlasem minulosti hřímá totální „fantaskrávoviny“, radní Lipovská je pak na nejbližším zasedání Rady ČT vypouští hlasem inkvizitora Bobliga k dalším skupinám a do všech médií. Ne, že by byl znám hlas pana Bobliga. Naštěstí.



A proč proradní radní Veselý Xaver a slečna Lipovská s předsedou novinářem Matochou smějí porušovat zákony? Poslanci ANO, KSČM, SPD, ČSSD a Trikolóry jim totiž drží kremelskou střechu. Tak nějaký zákon je jim u… ukradený. Právníci z příslušného výboru sněmovny vědí, že to dělají, že porušují zákony, ale nic s tím nehodlají dělat. Prý se to jen nesluší. Bububu. Jsme ještě v právním státě, nebo už rusifikujeme? Kolo kolo mlýnský opět zaskřípalo.







Stížnosti jako nástroj vhodný k zásahu



Věčný kandidát na funkce ředitele a vícenásobný čekatel radní ČT Petr Žantovský aplikuje metodu „sám si stěžuji, sám si řeším“. Pan Žantovský měl/má zásadní problém s maršálem Okupace Koněvem. Je jedno, co. Raději po tom nepátrat. Nelíbila se mu informace o Koněvově účasti na ruské hrdé Invazi. Jen pro pořádek. Naši historici a instituce k tomu určené říkají ano, byl u toho, ovšem stačí aby z Ruska řekli, že ne, a je rozhodnuto. Pro Žantovské.



Tuto cestu „samostížnosti“ užil i v dalším případu. Málo ČTK hlásala informace o jeho Krameriových cenách. Dezinformátoři byli smutní. Naslechl jsem ročník 2020 a byl jsem smutný ještě víc. Co jméno, to skvost. Co skvost, to parlamentní a dezinformační samorost. Zabředl jsem do hlubin netu a pročetl seznamy porotců, oceněných a okolostojících přicmrndávačů. Zase to kolo kolo mlýnský.



Vzor publicista Žantovský sdílí i pan radní Kňourek. Radní sice v ČRo, ale stížnosti mediálních hranic neznají. Ostatně v Krameriových cenách nezávislých dezinformací společně zasedají. Na ČTK si postěžoval na zprávu ČTK o antisemitském vyjádření čekatele na funkci v Radě ČT. Kňourá u Rady ČTK, že pan dezinformátor Černocký nedostal prostor k vyjádření a že Federace židovských obcí sama podporuje kandidáta do Rady ČT, a je tedy ve střetu zájmů. Zase střety zájmů. Hledá se tam, kde není, a tam, kde je, se hledat nesmí.



Pan radní Kňourek je chronický stěžovatel a bijec za mediální prostor pro SPD a KSČM. Černocký, Kňourek a Žantovský spolu randí na stránkách Parlamentních listů. Sputnik je k nim milostivý. A kdo ještě pamatuje na Kňourkovu starost o paní Procházkovou zfackovaného ostudného „Sputnikového“ Frantu. My se tady fackujeme, jak říká komisař Ledvina. Ale případ „porna na Vltavě“ si pamatujete. Že ano? V tom měl prsty rovněž radní Kňourek.



Další „samostěžovatel“ je Veselý sprostý Xaver. Žaluje na program Newsroom a sám bude stížnost jako radní ČT i možná řešit. Hrubý Xaver, jakožto pilný učeň vulgárního prezidenta, si stěžuje na pana Rosáka a na Rudou lůzu. Tou Rudou lůzou je míněn právě onen radní ČT Xaver. Na obranu Rudé lůzy (Xavera) vyzývá Xaver své věrné. Zda to jsou také členové Rudé lůzy, nevím, ale je to možné. Mají se okamžitě chopit klávesnic a posílat stížnosti na Radu ČRo. Pana Xavera do Rady ČT navrhlo Klausovo Centrum pro občanské svobody. Kdo by tam chtěl najít i slečnu Lipovskou, našel by. Před třemi roky, ale našel. Jen pro doplnění. Placená podpora radního Xavera za ponížené informování z Hradu o Hradu není vůbec zapomenuta. Jen 24 tisíc za jednu reportáž. Kdo z vás to má? A ještě ten post radního.



Stížnosti od Xaverových „vírozvěstů“ si tam na Radě ČRo přeberou pan Kňourek a pan Nerušil. Trikolórní kolo kolo si vrzlo a popojelo trochu vpřed.



A na scénu přichází slečna Lipovská a její paní Bobošíková. Ty pochopitelně nemůžou být stranou jakékoli špatnosti. Stížnosti na reportáž „Lidice“ netřeba detailně popisovat. Paní Bobošíková ve svém neřádu, pardon pořadu „Aby bylo jasno“, aby bylo jasno, zkouší fintu Žantovský Kňourek Xaver. Nezaujatě vyzývá ke stížnostem k Radě ČRo kvůli skladbě hostů paní Bednářové. Paní Bednářová je přítelkyně pana ministra Zaorálka. Moc oranžové. Bobošíková si ve svém pořadu vystačí jen s jednou katolickou radní ČT. To je správné a kladné. Navíc se již nechává slyšet, že její pořad patří na ČT. Velký zájem, miliony diváků, zástupy příznivců.



Najdou se i větší borci. Dokáží jednou stížností obtěžovat více rad najednou. Panu Štěpánkovi se nelíbí, že média nadšeně neinformují o rozhodnutí soudu v záležitosti RRTV, která musí doplatit 14 milionů Kč tehdejším vyhozeným radním z RRTV. Štěpánek Petr, včerejší bojovník proti nebo za Novu. Už nevím, sám to také neví a těch deset miliard už dávno odvál vítr. V Radě ČTK jsou aktuálně dva z kdysi vyhozených radních RRTV. Dnes tito radní plní obsahy, jak jinak, Parlamentních listů. A všichni tři jsou pečení vaření i na Sputniku.



Radní ČRo Nerušil si notuje s předsedou Rady ČT Matochou a „legracují“ o stížnostech na rady. Když redaktor pokládá nevhodné dotazy radnímu Matochovi, tak hned je na světě stížnost. Radní ČRo, Nerušil, nerušil klid a pochlubil se předsedovi Matochovi, radnímu ČT, že si stěžoval v Radě ČRo na zaujatost proti Matochovi radnímu ČT. Praktiky soudružských vzájemností znovu lezou na světlo rudé. Pochopitelně všichni výše uvedení se zaštiťují veřejností a tolik nezbytným selským rozumem. Aneb proradné radní kolo kolo mlýnský v hávu Trikolóry.



Kňourky pana Kňourka aneb stížnosti stokrát jinak, ale pořád stejně



Typická strategie zásadně správných radních Rad. Řešit stížnosti nejmenovaných stěžovatelů. Kdyby se ta Máňa alespoň podepsala, když už požaduje zrušit ten rozhlas. Když už se podepíše, tak ať tam nejsou stále tytéž hrubice. Radnímu Kňourkovi se stýská po názorově spřízněných skupinách. Volejte do zbraně redaktory a komentátory z Parlamentních listů, Sputniku a jeho nestoudných českých proruských mutací. Skvělá Rada ČRo požaduje zajištění větší vyváženosti zastoupení představitelů společensky relevantních názorových proudů a skupin. To jsme v klidu. Na skupinách, na které si myslí radní Kňourek, trikolrista Nerušil a všudebyvší uřvaný Jandák, nic relevantního není. Díval jsem se dvakrát. Nicméně poslouchat na vlnách ČRo třeba zvalchovaného Frantu Sputnika, to by byl zážitek jistě nezapomenutelný. Nebo Miroslav Sládek by to mohl zkusit. Nebo třeba Miloslav Rozner. Nebo nechme toho už raději. Nebo Klausův Hájek. Nebo se dočkáme antisemity Bartoše, co kopal za Miloše? A když se Veselý sprostý Xaver fotil s Vandasem, tak možná i Vandas zasáhne do dění a éterem se ponese hlas dějin z let třicátých století minulého. Nebo nějaký slušný člověk z Příčovské party, co tam byl na párty.



Kňourkání dál zmiňuje již tolik ohraný pokřik o rovnoprávném zastoupení politických stran. A zas v tom jede proruská SPD a proruská KSČM, za které se srdnatě berou právě pánové Kňourek a Nerušil. Podobnost radního ČRo Nerušila a radní ČT Lipovské je čistě nenáhodná. Podobnost Kňourka a Zemana je čistě rovněž nenáhodná. Stejně jako prezident, se i radní chtěl přiučit od autokratických k totalitě směřujících zemí. Rovněž jako Zeman, se Kňourek plete. Plete se, když hledá inspiraci ve východních despociích, kde se chtějí učit. Učit se u ruských státních rozhlasů a televizí může, s prominutím jen kňourek.







Noví radní na obzoru



Hanebný pancharti. Ne všichni, někteří ano. Pochopitelně. Hlasování musí být veřejné, když jde o radní veřejnoprávní televize, ale ouha. Bude tajné. Nemůžeme národu ukázat, kdo ty prokremelské tlampače v roli radních volil. Veřejnost až na posledním místě. Sice je očividné, kdo si do rady své koně a koníčky prosadí, ale jména hlasujících pro jistotu zítřků raději ne. Co kdyby se ty podzimní volby zvrtly, žeé? Tucet špinavců, je to jen název filmu, nic víc, opustil na poslední chvíli pan Grund. Uvědomil si snad, že dělat stafáž Černockému, Kratochvílovi nebo Mannovi, to fakt nemusí. Vím, o Mannovi nevěděl, ale tušit stín mohl. Zákon opět něco říká, ale poslanec ANO Berkovec namítá, že stačí Klapzubova jedenáctka, když jsme u těch názvů. Stejně je předem jasné, které křídlo vyhraje, takže jestli Klapzuba nebo Tucet, je jedno. Nové kvarteto bude krásnit a zářit v Trikolóře Agrofertu či Kremelské federace. A předem ví, jak se před nimi ČT pokrčí. Popularita Babiše a Zemana se blíží mínusu, ale většinoví radní tří Rad stojí v jednom šiku za Agrozemaní republiku.



Pan Šarapatka, německá stanice ARD, EBU, upozorňují na velké nebezpečí pro českou veřejnoprávní televizi ze strany Zemana a jeho kumpánů, ale zainteresovaná vládní stranice si své vyslance prosadí. A že je z čeho vybírat. Tady je jeden typický.



Kandidát Mann Michael



Zvolen osmi hlasy z patnácti. Kam se to řítíme? Osm hlasů pro advokáta v kárné žalobě. Chce se vydat na zteč proti Molochovi, co pozřel ČT. Děti z veřejnoprávní tlamy mu vyseká a před neobjektivní, zlou a prolhanou ČT je zachrání. Když bude nejhůře, nasadí Mann i smějící se bestie. Heydrichovi se smát můžeme, nevinným dětem nikoli. Co provedl, že musí být kárán? Smál se nenávistným výrokům Vítězslava Kroupy. Smál se xenofobním výrokům o dětech a plynu. Vítězslav Kroupa jistě nebude v očích řetězových v nemilosti jako Kroupa Janek, co odhalil Hamáčka a Zemana coby možné vlastizrádce a velezrádce. Neonacista Kroupa měl/má na profilu na sociálních sítích Adolfa Hitlera. Mann má šanci. Když humor vyvolává smích, tak není nenávistný. To říká advokát a kandidát Mann. Opravdu za humor považuje spojení slov děti a plynárenská? Fuj. Mann se bude hodit k adeptovi čekateli Černockému. To budou kamarádi. V poslanecké sněmovně vládne menšinová vláda, ale do rad se dostávají převážně zastánci vlády a vlády zloby. Advokát Mann prý snížil důstojnost advokátního stavu. Což by až tak nevadilo. Důstojnost vládních prohradních radních už však snížit nemůže. To nelze.



Proč nominovali právě Manna? Aby proklouzli kandidáti s o něco menším škraloupem? Kolo kolo mlýnský udělá další kolo a kolí se dál. Do voleb je toho třeba ještě hodně překulit a nakulit.



A když jsme u těch dezinformací



Pořad Newsroom na ČT udělal něco proti dezinformátorům. Dezinformace jsou škodlivé, zvláště pak když se jedná o pandemii a lidské životy. A ejhle. Uvést jména nejvýraznějších dezinformátorů se jeví nevhodné. To se nesmí. Pokud tak ČT udělá, tu máš za odměnu stížnost. Nedodal jsem, že pan Rosý z Newsroomu je na černé listině. Závislí radní ho nemají rádi. Hlavně Pan Xaver sprostý Veselý. Dokonce už i paní Jílková zlobí a je na seznamu. Kdo sleduje její pořad, ví proč. Zostudit KSČM a vlka Foldynu, to se nedělá, paní Jílková.



Dezinformační žebříčky byly jednostranné a nevyjádřili se k nim odborníci z druhé strany. Z jaké druhé strany? Z temné strany síly? Nezazněla odlišná stanoviska. Kam se to řítíme? To jako že by to měl komentovat Klaus, Okamura, nebo snad nějaký jiný papoušek východních dezinformačních hodnot? Napadá mne třeba onen plesknutý Franta. To by bylo stanovisko. Už je potřeba zaujmout opět ta správná stanoviska? Jasnější to je, když se koukneme na ony žebříčky dezinformační slávy. Hoši od Krameriových cen, máte tady nadějné kandidáty na další ročník. Straníci SPD utvoří v jednom z žebříčků dezinformátorů skoro celou pětku. Škrtám skoro, je tam i Volný. Pak že SPD nemá mediální prostor. Ta pětka dezinformátorů v dresu SPD může vyrazit na proruské dezinformační hry. Úspěch zaručen, vítězství ovšem nejisté.



Závěrem ze seriálu Mind Hunter



„Kdo soucítí s psychopaty, přichází sám o sebe a zříká se víry ve slušnost a lidskost“.











