Bidenova vláda je spolupachatelem izraelského zabíjení v Gaze

20. 5. 2021

Aktualizace: Kongresmanka Alexandra Ocasio-Cortez hodlá představit rezoluci, která by prodej těchto zbraní zablokovala.

Obhájci lidských práv zkraje týdne varovali, že Bidenova administrativa prohlubuje americkou spoluvinu v probíhajícím Netanjahuově masakru civilistů v Gaze, a to tím, že tlačí na prodej precizně naváděné munice v hodnotě 735 milionů dolarů pro Izrael. Izraelská armáda při leteckých náletech na Pásmo Gazy použila bomby a rakety vyrobené předními americkými vojenskými kontraktory, jako je Boeing a General Dynamics, aby do základů zničila hlavní budovy v Gaze, včetně věžáku, kde sídlily redakce Associated Press a Al Džazíry , píše na webu commondreams.org Jake Johnson.

Americko-palestinský politolog a spisovatel Yousef Munayyer označil zamýšlený prodej amerických zbraní Izraeli za známku americké spoluviny izraelského zabíjení v Gaze. Novinář na volné noze Alex Kane varoval, že tyto bomby budou pravděpodobně dopadat na Gazu, pokud bude jejich prodej schválen. Ředitel programu pro lidská práva Amerického svazu pro občanské svobody (ACLU) Džamil Dakwar prohlásil, že případný prodej americké munice Izraeli pouze přileje další olej do ohně a navíc Tel Aviv povzbudí, aby pokračoval v bombardování Gazy. Podle Dakwara by Bidenova vláda měla být pohnána k odpovědnosti za spoluvinu při eskalaci násilí – i za to, že nedokázala zabránit civilním obětem.



Jeden z demokratických kongresmanů, který je členem zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů a který si nepřál být jmenován, uvedl, že jakmile by byl prodej chytré munice schválen, aniž by byl vyvinut tlak na Izrael, aby přistoupil na příměří, došlo by jen k dalšímu prohloubení masakrů v Gaze.



Zatímco demokraty ovládaný Kongres disponuje možností zablokovat prodej těchto zbraní, není jasné, zda se k tomuto kroku nalezne dostatečná podpora v obou jeho komorách – a to navzdory skutečnosti, že stále více progresivních demokratů vyjadřuje podporu podmíněnému prodeji zbraní či úplnému zastavení americké vojenské pomoci Izraeli. Nicméně tato možnost je v současné době spíše nereálná. Spojené státy Izraeli každý rok poskytují vojenský balíček v hodnotě 3,8 miliardy dolarů.



Bidenův Bílý dům v neděli v Radě bezpečnosti OSN potřetí zablokoval rezoluci požadující okamžité příměří, tedy návrh, který Netanjahuova vláda opakovaně odmítla. Washington v pondělí konstatoval, že je příměří nakloněn, nicméně opět zopakoval, že Izrael má právo na obranu.



Reportér webu Intercept Jeremy Scahill poznamenává, že dlouholetou kariéru Joea Bidena charakterizuje obrana nejhorších izraelských zločinů. Biden, nyní úřadující v Oválné pracovně, podle Scahilla umožňuje realizaci izraelských zločinů proti lidskosti v Gaze, které páchá jeho přítel Benjamin Netanjahu. Izrael operuje s bianko šekem beztrestnosti, který mu poskytuje jeho fiskální a vojenský sponzor: vláda Spojených států amerických.



Celý článek v angličtině ZDE a ZDE