Planeta op(oz)ic, aneb Jak se střelit do nohy a provrtat si přitom hlavu

19. 5. 2021 / Karel Dolejší

Zejména v oblasti ekologických investic je vládní matlanice doopravdy tristní. Jakmile ale byly programy ochrany životního prostředí překopány v dodatečné nástroje přidělování dotací premiérskému agrobyznysu, mělo být veřejnosti jasné, že skutečný průlom v oblasti ekologizace ekonomiky je za této vlády ještě méně pravděpodobný než Babišovy "motýle" na polích zalévaných jedy.

Ve chvíli, kdy se (zjevně na popud Hradu) v důsledku premortální hamáčkizace ČSSD přípravou českého předsednictví EU zabývá registrovaný příznivec Trikolóry, ovšem nemůžete čekat, že by snad cokoliv, čeho se dosluhující vláda ještě dotkne, probíhalo se sebemenším náznakem normálnosti. Čím blíže konci, tím intenzivněji se z vládních řad na voliče šklebí potrhlé instagramující pitvory ohánějící se zoufale slabomyslnými absurditami ovčáčkovského střihu. Nutkavý pocit, že činnost kabinetu je ve skutečnost součástí zábavného programu TV Barrandov s osobní účastí generálního ředitele ve finále, u zoufale nevěřících diváků stále sílí.

Opozice vládní plán obnovy příkře a právem kritizuje. Není však ani dost málo jasné, jakou konkrétní alternativu by předložila nebo jaké změny do stávajícího pejskokočičího dortu vnesla, kdyby sama seděla ve Strakovce. Výhrady k podcenění ekologizace a digitalizace prostě odpovídají uplatnění povinných evropských investičních priorit. Z minulosti je nicméně sdostatek známo, že ministři životního prostředí se stranickou průkazkou ODS spíše plánovali tiché a pomalé rušení rezortu, než aby jejich zapřisáhle ideologicky antiekologická strana přišla s nějakou vlastní rozvojovou koncepcí. Že Piráty mimořádně zajímá digitalizace je více než zjevné - jak velkou podporu pro své plány však naleznou na půdorysu hypotetické povolební koalice s ODS, TOP09, KDU-ČSL a STANem, to lze v danou chvíli odhadovat snad jen prostřednictvím placených služeb seniorek s bradavicí na nose využívajících v privátních prognostických ústavech enormního predikčního potenciálu kávové sedliny.

***

V běžné, alespoň poněkud spořádaně fungující demokratické zemi by nyní opozice bohatě využívala vládního chaosu, dlouhodobého dopadu skandálů premiéra i lží vicepremiéra vyšetřovaných policií k přípravě na řádné podzimní volby. Ne tak v Česku, kde se cílem opozice z důvodu, který zřejmě ani jí nemůže být úplně jasný, stalo "sestřelit" Babiše za každou cenu ještě do voleb - a otevřít tak Hradu cestu třeba k výměně šéfa BIS či k likvidaci ředitele České televize.

Volby ovšem Babišovo dovládnutí v demisi ani případná Zemanova vláda v žádném ohledu neuspíší. Dopady na klíčové parametry debaty ve veřejném prostoru, v němž bude nadále probíhat volební kampaň, však pro opoziční strany sotva budou příznivé. Proměna veřejnoprávních médií v hlásné trouby hradní propagandy umně smíchané s mediálními projevy nejrůznějších extrémistů rozhodně neumožní uměřené komunikaci standardních politických stran vyniknout na pozadí dominantních polarizujících sdělení. Odložený odjezd ruských "diplomatů" dostatečně účinně nepřeruší podhoubí rezidentury spojující osoby "pod vlivem" v různých českých institucích.

Opozice, která si možná myslí, že by podzimní volby v kontextu ustupující pandemie třeba nemusela vyhrát, usilovně pracuje na tom, aby je pokud možno prohrála už v létě.

A nejenom ty následující, ale vlastně také všechny další, v nichž se pak dominantní ekonomickopolitické struktury šilhající na východ rozebráním zbylých institucionálních pojistek postarají o to, aby jejich kšefty s autoritářskými režimy "nezaplevelovala" žádná domácí demokratická agenda.