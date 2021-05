Ochrana klimatu: Mezinárodní energetická agentura apeluje na "žádné další fosilní projekty"

19. 5. 2021

Investoři by neměli financovat žádné další ropné, plynové a uhelné projekty, pokud má svět v polovině století dosáhnout uhlíkové neutrality, prohlásila Mezinárodní energetická agentura (IEA).

Pařížská klimatická dohoda z roku 2015 usiluje o zastavení růstu průměrné globální teploty pokud možno na úrovni 1,5 stupně Celsia nad úrovní předprůmyslové epochy, aby se svět vyhnul devastujícím dopadům klimatické změny. To vyžaduje, aby svět v polovině století dosáhl uhlíkové neutrality.

Počet zemí, které přislíbily dosažení tohoto cíle, vzrostl, ale i kdyby jejich závazky byly plně spojeny, k roku 2050 bude stále globálně vypouštěno do ovzduší 22 miliard tun emisí oxidu uhličitého. A to by vedlo k růstu teploty o zhruba 2,1 stupně Celsia k roku 2100, uvádí IEA ve zprávě "Net Zero by 2050".

Zpráva stanovuje více jak 400 milníků pro dosahování nulových uhlíkových emisí. Má sloužit jako podklad pro další kolo globálních klimatických jednání, k nimž dojde v listopadu ve Skotsku.

Environmentální aktivisté v minulosti tvrdili, že IEA, jejíž analýzy a údaje slouží jako podklad pro rozhodování vlád a firem po celém světě, podceňuje ve svých zprávách význam obnovitelných zdrojů energie.

