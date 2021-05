Paprsek naděje: dvě děti se v Brazílii narodily imunní vůči Covidu-19

22. 5. 2021 / Fabiano Golgo

9. dubna a 19. května přišly na svět dvě děti, narozené ve městech vzdálených 8 tisíc kilometrů, již imunní vůči Covidu-19. Jeden podobný případ byl zaznamenán ve Spojených státech. Skupina vědců tento fenomén studuje s ohledem na možnost, že u některých novorozenců může nastat určitá forma stádní imunity.





Ani jedna z matek předtím nebyla virem nakažena. Jedna z nich, matka dítěte Enrica, byla očkována v 34. týdnu těhotenství, protože je lékařkou ve městě Tubarão, zatímco druhá, matka Antonelly, podnikatelka z federálního státu Acre, očkována nebyla.



Ve studii publikované v časopise American Journal of Obstetrics and Gynecology v lednu bylo zjištěno, že 22% dětí narozených ženám, které se během těhotenství nakazily SARS-CoV-2, nebylo nakaženo.



Bylo zjištěno, že matky, které přenesly virus na své děti v děloze, měly vyšší hladinu imunoglobulinu G (IgG) než matky, které své děti neinfikovaly. To může znamenat, že ne všechny děti v budoucnu se mohou narodit imunní vůči viru, ale budou imunní přinejmenším ty, které se narodily matkám, jejichž hladiny imunoglobulinu G jsou nižší.



Studieuniverzity v Hongkongu dospěla k závěru, že děti narozené matkám, které se zotavily z infekce Covidu-19, mají protilátky proti tomuto viru. Výsledky ukázaly, že 12 ze 13 novorozenců od matek po infekci koronavirem mělo pozitivní test na anti-SARS-CoV-2 imunoglobulin G (IgG), což potvrzuje přenos protilátek anti-SARS-CoV-2 z matky na dítě. Čím delší je interval mezi infekcí a porodem, tím nižší jsou koncentrace IgG.



Tato miminka mohou znamenat, že pandemie může v budoucnu muset čelit odolnější populaci, která by mohla tento virus proměnit jen v jeden z virů, které sice nikdy nejsou eliminovány, ale málokdy zabijí ty, kdo je nakazí. Je to ideální cíl pro virus, který potřebuje přežít tím, že neusmrcuje ty, kteří jsou jím nakaženi.

