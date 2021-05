Koronavirus: Indie zaznamenala nový rekord v počtu denních úmrtí

18. 5. 2021

V pondělí 17.5. ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 1126 denních nákaz, je to ve srovnání s pátkem 15.5. opět nárůst nákaz o 76 osob. Rozvolňování je v tomto kontextu v ČR šílenost, vzhledem k hrozbě indické varianty. V ČR do 17.5. zemřelo 29 933 lidí. V nemocnicích je 1351 osob. . Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 654 219 osob . MZČR o průběhu pandemie v Česku . MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . I Českou republiku vážně ohrožuje cestování do zahraničí. Češi se hromadně chystají přivézt nákazu z dovolené v Chorvatsku.



Průměrný počet nákaz za posledních 7 dní je v ČR 67 na 100 000 obyvatel, za posledních 14 dní 162 na 100 000 (v Británii je to nyní 23,5 nákaz na 100 000, přesto se tam silně obávají indické varianty, která postihla některá místa v severní Angli a ve Skotsku)

V pondělí 17.5. bylo v ČR očkováno 74 290 osob, ukončeno bylo očkování jen 6359 osob. Důraz na očkování první dávkou je zjevně chybný, protože šíření nákazy brání až druhá dávka. První dávkou bylo dosud očkováno 3 104 828 lidí, druhou dávkou 1 088 822 osob.

- Vakcíny jsou vysoce efektivní. U více než 90 procent Britů vznikly po první dávce vakcíny AstraZeneca či Pfizer protilátky. U 96,42 procent lidí vznikly v období od 28 do 34 dnů po první vakcíně protilátky proti covidu, v období od sedmi do čtrnácti dnů po druhé dávce počet vzrostl na 99,O8 lidí s protilátkami. Studie zkoumala 8517 lidí v Anglii a ve Walesu. ZDE - Od pondělka 17.5. smějí Angličané chodit i dovnitř do restaurací, avšak imunologové varují, ať to lidé nepřehánějí. Koronavirus se hlavně šíří prostřednictvím aerosolů v uzavřených místnostech, a proto je návštěva restaurací stále ještě podstatným rizikem. pokud se lidi musejí setkávat v místnostech, je nesmírně důležité, aby otevřeli okna. Totéž platí o veřejné dopravě. Epidemiologové také Brity varují, ať necestují do zahraničí. V Británii se v některých oblastech vážně šíří nakažlivější indická varianta koronaviru.- Indie zaznamenala nový rekord v počtu úmrtí. 4329 mrtvých za posledních 24 hodin.