Palestinský velvyslanec v Londýně: Chceme, aby o nás i o Izraelcích rozhodoval mezinárodní kriminální tribunál. Ukončeme kulturu beztrestnosti

21. 5. 2021





Palestinský velvyslanec v Londýně Husam Zomlot: Podporuju ochotu našich lidí bojovat proti nespravedlnosti. Podporuji, co naši lidé dělají už sto let. Hamas je nový jev. Podporuju hrdinské scény naší mládeže všude, v Jeruzalémě, v Ramalle, v Nablusu, v Gaze.



Moderátor: Oni ale nahrazují správu, která vás jmenovala?



Husam Zomlot: Tohle není boj Palestinců proti Palestincům, neformulujte to tak. Tohle je boj palestinského lidu proti státu, který dává prostor terorismu, tedy Izrael, stát, který okupuje naše území tolik let, Palestina má jedinou vládum a to je Organizace pro osvobození Palestiny, Palestina má jednu vlajku a Palestina má jeden jednotný lid.



Moderátor: A vy svým nynějším prohlášením podporujete odpalování raket Hamasem?





Husam Zomlot: Neřekl jsem, že podporuju raketové útoky.



Moderátor: Řekl jste, že podporujete, co dělá palestinský lid.



Husam Zomlot: Říkám, že vy se díváte na jednu arénu, celá věc začala před několika týdny v důsledku hrdinství našich lidí v Jeruzalémě, kteří se pevně postavili proti plánům na etnické očišťování lidí z jejich vlastních domovů, kde žili dlouhé generace. Jediné, co jsem řekl, je že Izrael má lidi v Gaze v obklíčení už patnáct let. Krišnane, já jsem se v Gaze narodil. Já znám ty rodiny. Já vím, kdo byl zabit. Jen před dvěma dny jsem telefonoval své sestře, a kolem bylo slyšet hluk. Ptám se, co děláš, ona říká, mých šest dětí leží v posteli se mnou. Jestli nás zabije raketa, my chceme všichni zemřít spolu.



Moderátor: Já vím, že odsuzujete Izrael.



Husam Zomlot: Co očekáváte od lidí, kteří jsou pořád bombardováni, jsou už patnáct let v obklíčení.



Moderátor: Jaký si myslíte, že má dopad na pravděpodobnost mírového vyjednávání odpalování tisíců raket do Izraele. Jaký si myslíte, že to má politický dopad?



Husam Zomlot: Dopad provokace vedl k této situaci. Musíme se ptát: Kdo tohleto všechno vyvolal? Byla to úmyslná Netanjahuova provokace v mešitě al Aksá právě v době ramadánu.



Moderátor: Ale já se vás neptám na Izrael.



Husam Zomlot: Víte, jak citlivě na to pohlížejí miliony, dvě miliardy muslimů po celém světě. Vy provedete razii do mešity al Aksá, zaútočíte na ni vojáky, brutálně zacházíte se stovkami věřících - -



Moderátor: Já se vás ptám na chování Palestinců. Já vím, že tohle je váš názor na Izrael. Opakovalo se to už mnohokrát.



Husam Zomlot: Takže vy nechcete, abych mluvil o tom, co to způsobilo. Chcete jen, abych mluvil o reakci.



Moderátor: Já chci, abyste mluvil o vašich akcích.



Husam Zomlot: Vy chcete mluvit o raketách, OK? My akceptujeme mezinárodní právo. Kompletně. Krišnane. Plně. My jsme se ohledně našich okupovaných území obrátili na mezinárodní trestní dvůr. My jako stát jsme požádali tento mezinárodní trestní dvůr, aby přišel a vyšetřil všechny válečné zločiny a zločiny proti lidskosti na našem území. Ať je spáchal kdokoliv. Ale hlavně okupační síla, Izrael. Ať rozhodne mezinárodní právo. Ať přijede mezinárodní soudní dvůr a rozhodne, kdo páchá válečné zločiny. Včetně raket. Ale hlavní pachatel je okupační moc. Hádejte, kdo tuto věc u mezinárodního soudního dvora zablokoval. Zaprvé Izrael, zadruhé některé světové mocnosti. Spojené státy a Velká Británie. Kdo to pořád říká, že Izrael stojí nad zákonem? Protože Izrael je náš "přítel" - to řekl premiér Johnson - teprve nedávno v dopise izraelské lobby. Proto Johnson nepodporuje palestinskou věc u mezinárodního soudního dvora. Kterýžto proces by měl ukončit tuto nespravedlnost a měl odpovědné osoby pohnat k odpovědnosti. Protože, řekl britský premiér, Izrael je náš přítel a spojenec. Víte, co to znamená? To znamená, že mezinárodní právo neplatí pro kamarády a spojence. Tohle je ten problém. Problémem je samolibost mezinárodního společenství. A v některém ohledu, jako Spojené státy, která právě schvalují dodávku zbraní do Izraele v hodnotě 750 milionů dolarů zrovna na vrcholu jeho agrese, to je ten hlavní problém, který máme.



Moderátor: Hovořme o tom, jak dál. Vy přijímáte, jak to říkají nyní Izraelci, že dvojí stát nevznikne.



Husam Zomlot: My přijímáme dvoustátní řešení. My oficiálně uznáváme stát Izrael v jeho hranicích z roku 1967. My plně dodržujeme mezinárodní rezoluce do písmene.



Moderátor: Jestliže je vznik dvou států v podstatě mrtvý, protože Izrael už v to nevěří, jaké je řešení?



Husam Zomlot: Já vám řeknu, jaké je řešení. Tento konflikt vyvolaly mezinárodní mocnosti. Británie, pak Spojené státy. Tento konflikt pouze skončí na základě mezinárodní vůle a mezinárodního rozhodnutí. Tento konflikt skončí, až začne mezinárodní společenství vynucovat realizaci vlastních zákonů. Tento konflikt skončí, až skončí izraelská kultura beztrestnosti.



Moderátor: Je krásné, že říkáte, že chcete palestinský stát, a že chcete řešení dvou států, ale Hamas nechce, aby Izrael existoval. Neuznává právo Izraele na existenci. Všichni ti lidé najednou změní názor?



Husam Zomlot: Podívejte se teď na problém Izraele. Hovoří o Hamasu a o prezidentu Abbasovi. To jsou pro ně problémy. Oni nemluví o tom, co provádějí na místě. S cílem nezvratitelně zabránit vzniku dvou států. Aby to bylo nemožné. A to je klíčem. Jak tomu zabráníme? Říkám vám, pokud bude dostatečná vůle v mezinárodní komunitě, Izrael tohle všechno změní a zruší. Oni jednají podle toho, co je pro ně v této situaci výhodné. Izrael si zatím myslí, že pokračování v okupaci, kolonizace, etnické očišťování jim přináší prospěch. Obklíčení lidí v Gaze. Drakonický systém apartheidu, jak to charakterizovala lidskoprávní organizace, udržování této situace Izrael nic nestojí, nemusí za to nic platit. A víte co? Mají z toho tak obrovský prospěch, protože používají naše území, naši vodu, naše zdroje, používají dokonce i naši levnou pracovní sílu, takže žádné pobídky k změně situace pro ně neexistují.



Moderátor: Myslíte si, že se někdy dostanete tak blízko jako byla dohoda, kterou Arafat odmítl?



Husam Zomlot: To nebyla dohoda, která by nám dala národní práva. Ta jsou jasná: Ukončit okupaci, která začala roku 1967, vytvořit vlastní stát s východním Jeruzalémem jako jeho hlavním městem a vyřešit otázku uprchlíků, která začíná s mými vlastními rodiči před 73 lety.



Moderátor: Vy jste tomu byli velmi blízko v roce 2000 a Arafat to odmítl.



Husam Zomlot: Tohle je izraelský spin. Já to vím, protože já jsem tehdy byl palestinským velvyslancem ve Washingtonu. Konzultoval jsem všechny Clintonovy poradce. Bylo mi řečeno, dali vám toho hodně, ale nedali vám suverenitu ve východním Jeruzalémě a pro nás je Jeruzalém zásadní otázka. To je naše hlavní město. Jeruzalém je palestinská DNA. Samozřejmě, že jsme to odmítli. A odmítneme to znovu. A to musí svět pochopit. Naše nabídka dvoustátního řešení nikdy nebyla palestinským požadavkem. Naše nabídka byla palestinským ústupkem. Přijali jsme požadavek mezinárodního společenství, který nám byl předložen a to bylo maximum, které jsme mohli Izraeli nabidnout a minimum, které jsou mohli přijmout. My nepřijmeme míň než to. I za sto let si Palestinci budou uvědomovat, že toto dvojstátní řešení, i když bylo neférové, bylo to absolutní minimum, jaké bychom mohli přijmout.



Moderátor: Mluvil jsem tu včera s izraelskou velvyslankyní. Řekli jsem jí, že je to také odpovědnost Izraele, že Izraelci za posledních deset dní umírají. Totéž ale přece platí i pro Palestince. Musíte také přiznat, že částečně způsobují vaše činy, které vedly k tomu, že bylo usmrceno 64 dětí. A více než 200 lidí.



Husam Zomlot: Jak proboha můžete dělat rovnítko mezi okupantem a okupovaným? Mezi těmi, kdo obkličují, a těmi, kdo jsou v obklíčení? Mezi kolonistou a kolonizovaným?



Moderátor: Protože se obě strany chováte velmi podobně.



Husam Zomlot: V žádném případě tu nemůžete vytvářet žádnou symetrii. Mezi vojenskou okupací, státem, který má veškerou tuto zotročující technologii, je to čtvrtá nejsilnější armáda na světě, má jadernou schopnost jako nikdo jiný, má absolutní nekritickou podporu Spojených států, bezpodmínečnou, a mezi obklíčenými a okupovanými lidmi, kteří se jen snaží, aby byl jejich hlas slyšen. Žádné takové srovnání neexistuje.



Moderátor: Zjevně, vy jste přesvědčen, že Británie nese odpovědnost. Historicky. Za Balfourovu deklaraci.



Husam Zomlot: Samozřejmě.



Moderátor: Takže co je odpovědností Británie teď? Co by Británie měla dělat, co nedělá?



Husam Zomlot: Já chci jasné angažmá od britské vlády, nikoliv slovy, ale činy, že tohle napraví. Že odstraní ty škody, které tady nadělala. Zaprvé: Uznání státu Palestina. Na co čekají? To je naše právo a jejich povinnost. Zadruhé: Vynucujte vlastní právo. Britské právo. Které jasně říká, že vyvážet zbraně do země, která porušuje lidská práva, je zakázáno. Podle vašeho práva i podle mezinárodního práva. Okamžité zbrojní embargo. Zatřetí: Nedovážejte výrobky z izraelských osad na okupovaných územích. Vy jako Británie to charakterizujete jako protizákonné. Začtvrté: Mezitím nám dovolte použít mezinárodních mechanismů jako je Mezinárodní soudní dvůr, abychom mohli zavést povinnost se za trestné činy zodpovídat. Abychom tak zabránili Izraeli páchat válečné zločiny. Neblokujte nás. A zapáté, nakonec: Naléhejte na realizaci mezinárodních rezolucí. Přimějte svět, aby Izraelci a Palestinci realizovali vaše vlastní rezoluce. Ale to pokrytecké řečnění, že "My věříme v dvojstátní řešení", že jsme tak smutní, kolik lidí bylo zabito, tomu my už nevěříme.



Moderátor: Jste připraveni vydat teroristy, kteří plánují sebevražedné atentáty, a válečné zločince, které střílení bez rozmyslu na civilisty v Izraeli?



Husam Zomlot: My respektujeme a přijímáme Mezinárodní soudní dvůr. Bez ohledu na to, co rozhodne.



Moderátor: Takže vy jste připraveni je vydat?



Husam Zomlot: Ať mezinárodní trestní soudní dvůr rozhodne jakkoliv, my to přijmeme a pro vaši informaci Hamas je součástí našeho národního výboru, který podrobil naše území rozhodování mezinárodního soudního dvoru. Takže i Hamas jej akceptuje.



Moderátor: Takže teroristi a váleční zločinci budou pohnáni k odpovědnosti.



Husam Zomlot: Mluvčí pro palestinský národní výbor, který předložil případ Izraele mezinárodnímu soudnímu dvoru, byl předák z Hamasu. Palestinský lid chce ukončit kulturu beztrestnosti. Že Izrael stojí nad zákonem. Že mu prochází vraždění, každý den, ne jen v těchto dnech. Takže my chceme plnou sílu mezinárodního soudního dvora. A přijmeme její dopad na nás předtím, než přijmeme její dopad na jiné.

