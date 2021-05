Rozhovor Britských listů 386. Přijďte žít a pracovat na Jesenicko

5. 5. 2021









Není jediná možná existence v České republice jenom v Praze, Kamil Kavka, tvůrce platformy PositivJE, se vrátil po téměř patnácti letech života v Praze do Jesenicka a není sám. Jeho platforma chce připravovat lidi z regionů, aby se po zkušenostech v centru vrátili do míst svého původu v regionech. Vždyť nám koronavirová krize ukázala, že není nutné pracovat jen ve velkém městě. Mimochodem to povede i k poklesu cen nemovitostí ve velkoměstech a k nárůstu cen nemovitostí na venkově. S Kamilem Kavkou mluví v tomto Rozhovoru Britských listů Bohumil Kartous. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 5. května 2021.