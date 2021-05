Morálně zkorumpovaný český establishment je hrdý na podporu izraelské genocidy a apartheidu

19. 5. 2021 / Jan Darmovzal

Mohutné protestní pochody a demonstrace na podporu Palestiny jsou organizovány napříč celým (nejen muslimským) světem. Je tak zcela evidentní, že lidé se mobilizují a dávají tak jasně najevo, že už mají po krk lživého izraelského narativu o tom jak židovský stát bezprostředně čelí palestinskému terorismu, který je pro něj existenční hrozbou. Všem lidem disponujícím elementárním rozumem je zcela jasné, že Izrael překročil veškeré hranice, a to nejen ty, které mu vyhrazuje mezinárodní právo, ale také všechny hranice týkající se lidskosti a morálky. Už před rokem 1948 až do dnešního dne to byli a jsou Palestinci, kteří čelí hromadnému vypuzování, pogromům, 73 let dlouho trvající kolonizaci a apartheidu ze strany Izraele.

Bez ohledu na to, co si vyvěšuje prezident Zeman na nádvoří svého hradu (ať už červené trenky nebo izraelskou vlajku) obojí má nulovou hodnotu pro všechny, kteří nehodlají pasivně sedět doma a naslouchat blábolům morálně zkorumpovaného českého establishmentu, ale aktivně participovat na změně a přispět tak k reformaci kurzu české zahraniční politiky a konečně dohnat české politické činitele k uvědomění a částečné odpovědnosti za genocidu, která právě probíhá na okupovaných palestinských teritoriích a hlavně pak v pásmu Gazy, a kterou česká vláda i prezident jednoznačně podporují. A to navzdory všem ostatním státům světa (tedy kromě USA, Maďarska a Izraele).



I z tohoto důvodu bude 21. května od 14:00 probíhat v Praze „Pochod za Palestinu“, který věřím, bude mít početné zastoupení, a kterým musíme dát hlasitě najevo nesouhlas veřejnosti s přístupem českých politiků a médií k aktuálně probíhajícímu nikoliv konfliktu, nýbrž masakru, který Izrael rozpoutal a rezolutně odmítá jeho ukončení.

Včera se také sešla Rada bezpečnosti OSN, aby prodiskutovala násilí mezi Izraelci a Palestinci. Bylo opravdovou tragikomedií pozorovat u jednoho stolu Čínu, která perzekvuje Ujgury v Xinjiangu, Indii, která terorizuje svou vlastní populaci v Kašmíru a Izrael, který už 73 let kolonizuje Palestinu a je tak aktuálně jediným aktivním kolonizačním projektem na světě, který navíc praktikuje politiku apartheidu. Vskutku pokrytecká je pozice České republiky, která tvrdě a nevybíravě kritizuje Čínu za porušování lidských práv Ujgurů, za přístup k Tibetu, Hong Kongu či Tajwanu. Nechme stranou, že česká vláda už vůbec nepřipouští, aby se Čína podílela na vývoji jakékoliv strategické infrastruktury v České republice. To Izrael má v České republice dveře stále otevřené a to i ve zbrojním průmyslu, navzdory jasně zdokumentovaným zvěrstvům, které izraelská armáda historicky páchala nejen na palestinské populaci. Spolupráce českých firem s izraelskými zbrojařskými firmami Rafael a Elbit Systems je zvlášť zarážející, jelikož jsou to právě tyto firmy, které vyzbrojují izraelskou armádu technologiemi, které mají na svědomí deseti tisíce mrtvých.



Aktuální čísla o úmrtích z Gazy jsou děsivým příkladem toho, že jediné, co Izrael umí, je destrukce, chladnokrevné vraždění civilistů (zejména žen a dětí) a neutuchající touha po nadvládě nad celým historickým územím Palestiny, i přesto, že Izrael nemá právo na to, aby si jej nárokoval. Z historického úhlu pohledu byl pro Izrael štědrý už plán rozdělení v roce 1948, který garantoval 56% území historické Palestiny ideologicky zvrácenému sionistickému hnutí, které od 30. let minulého století otevřeně deklarovalo svůj úmysl de-arabizovat Palestinu. Přední izraelský historik Illan Pappé tvrdí, že nejvíc amorální aspekt rezoluce OSN 181 bylo to, že nezahrnoval žádný mechanismus jak zabránit etnickému čištění Palestiny. Hamižnost a touha po moci daly v roce 1948 vzniknout na oko demokratickému státu, ale ve skutečnosti jde o militaristickou entitu, která neuznává mezinárodní úmluvy, a která vytvořila ohavný režim apartheidu, trvající daleko déle než ten, který jsme znali z Jihoafrické republiky. Brutalita, kterou se tento režim prezentuje nejen v těchto dnech, je v historii zcela bezprecedentní.

Statistika, kterou v jiných českých médiích nevyčteme, je extrémně znepokojující, ale velmi důležitá proto, abychom pochopili souvislosti a pravý rozsah katastrofy, která se v Gaze právě děje. V následku izraelské vojenské kampaně bylo jenom v Gaze nuceno opustit své domovy více než 30 000 lidí, 215 Palestinců bylo zavražděno z toho 63 dětí, 37 žen, 3 lékařii, 2 novináři, 2 zdravotní sestry, 4 univerzitní profesoři a 16 lidí v důchodovém věku. Celé rodiny byly zmasakrovány a některé obytné čtvrti úplně zmizely z povrchu světa. 1520 lidí bylo zraněno z toho 430 dětí, 275 žen, 14 novinářů, 9 lékařů a spoustu dalších. Na Gazu bylo za posledních 9 dní podniknuto 1630 leteckých náletů.

Civilní infrastruktura je kompletně zdevastována a škody budou šplhat do stovek milionů euro. V Gaze je nyní k dispozici elektřina pouze 3 hodiny denně. Byly kompletně zničeny 3 školky, 10 kaváren, 5 restaurací, 3 výškové budovy (včetně sídla zahraničních mediálních společností jako AP News nebo Al Jazeera), 550 obytných domů, 27 škol, 3 lékárny, 5 bank, 12 mešit, 10 elektráren, 29 mediálních agentur, 3 vodní rezervoáry, 50 obchodů a nesčetné množství dalších škod.

Všechno to má ovšem jeden, pro mnoho lidí však neviditelný háček, který se s pomocí českých médií daří velmi úspěšně přehlížet. Například Česká televize do svých rozhovorů zve výhradně bývalé diplomaty z Izraele nebo lidi, kteří mají k Izraeli názorově blízko. Názor z opačného tábora je nemožné slyšet, a je tudíž ostudné tvrdit, že česká televize jako veřejnoprávní médium poskytuje nezávislé zpravodajství. Přesně naopak - jediné, co poskytuje, je zmanipulovaný mediální obraz, který slouží výhradně zájmům izraelských lobbistických skupin potažmo brutálního sionistického režimu v Izraeli. Mnoho českých občanů, tak vůbec nemá objektivní informace o tom, jak Izrael systematicky vysídluje arabské obyvatelstvo a konfiskuje jejich majetek, jak rasově segreguje židy a Araby a vydává zákony, které téměř vždy zvýhodňují židy.

Nejde zde o žádný válečný konflikt mezi dvěma armádami, jelikož Gaza žádnou armádu nemá, jde o masakr civilního obyvatelstva, o demonstraci síly a snahu o upevnění dominance nad nepoddajnou enklávou, která se nehodlá smířit s tím, že svět mlčí ve světle válečných zločinů páchaných režimem v Tel Avivu. Zde se nejedná o to, jestli Česká republika bude za toto bezprecedentní počínání Izrael kritizovat nebo nikoliv. Jde o to, že blízká spolupráce se zločinným režimem jako je ten izraelský ničí pověst České republiky na mezinárodní scéně. Pokud chceme být uznávaným a respektovaným partnerem pro země, které si zakládají na lidsko-právní agendě, je nutné vztahy s Izraelem uvést na pravou míru – to znamená zavést daleko striktnější postup (včetně vyhošťování diplomatů či ekonomických sankcí), pokud Izrael nebude respektovat mezinárodní úmluvy a pravidla platné pro všechny.