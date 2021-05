SVU sobota 29. mája 21, 17.00 CET, Zoom: Iva Pekárková predstavuje svoju knihu o tom, ako nestárnuť

18. 5. 2021

Keďže máme máj, bude to literárne poobedie, tentoraz iba s jednou autorkou, zato najznámejšou súčasnou britsko-českou spisovateľkou: Ivou Pekárkovou, píše Zuzana Slobodová z Londýna.

Společnost pro vědy a umění na vás nezabúda a poslednú sobotu tohto mesiaca, čo padne na 29. mája, budeme mať o štvrtej poobede ďalšie virtuálne stretnutie. Dúfam, že ste si na zoom už zvykli a prídete v hojnom počte. Kľudne rozpošlite túto pozvánku ďalším priateľom a známym, keď chcete aj za hranicami - to je výhoda zoomu.

Jej knihy plnia pražské kníhkupectvá, ich preklady vychádzajú v USA, Veľkej Británii, Nemecku, Španielsku, Slovinsku, bola nominovaná na cenu Magnesia Litera, získala cenu za filmový scenár, jej glosy z Británie sa pravidelne zjavujú v českom rozhlase. Je pokladaná za jednu z najosobitnejších českých autoriek. Je to jej priamočiarosť a provokatívnosť, ktorá niekedy čitateľom vyráža dych, pritom však je zrejmý jej nesmierny pozorovateľský talent, originalita - a prekvapujúca, i keď často dobre ukrytá, lyrickosť.

Iva študovala na Karlovej univerzite odbor, ktorý práve v našich dňoch má zvlášť zvučné meno: mikrobiológiu a virológiu. V emigrácii, v ktorej je od roku 1985, sa však živí všetkým možným: ako upratovačka, barmanka, taxikárka, murár, sociálna pracovníčka, učiteľka angličtiny či tlmočníčka. Snáď takéto zamestnania priamo vyhľadáva, pretože sa pre ňu stávajú bohatým inšpiračným zdrojom literárnej tvorby. Dnes žije hlavne v Británii s častými pobytmi v Čechách, ale pobývala aj v Rakúsku, USA a na kratšie obdobie aj v Thajsku a Indii. Určite vám rada tie krajiny porovná, strety kultúr sú jej koníček.

Iva sa ale hlavne zameria na svoju poslednú knihu, Dům bez zrcadel. Je to príbeh pendlerky medzi Čechami a Britániou, kde sa stará o starých ľudí a naučí sa od nich,“že na to, aby sa človek necítil starý, sa stačí nedívať do zrkadla“.

Príďte si ju vypočuť a tiež si na zoome užiť spoločnosť svojich priateľov z SVU.





Kliknite si na tento link, aby ste sa dostali na Zoom

us02web.zoom.us/j/84895673371?pwd=L01NMlI3cHloTjVHUkRXelFtVlB3UT09



Meeting ID: 848 9567 3371

Passcode: 002885

Za SVU sa na vás teši

Zuzana

