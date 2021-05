Ignorujte Johnsonovo rozvolňování, hrozí indická varianta, varují britští zdravotničtí experti

17. 5. 2021



Britové by měl ignorovat pondělní rozvolnění lockdownu a přestože je to nyní povoleno, neměli by chodit dovnitř do barů a restaurací, jinak vyvolá indická varianta koronaviru třetí vlnu nákazy, varují britští experti.



Bývalý hlavní vládní vědecký poradce, čelný odborník na veřejné zdraví a odbory zastupující britské lékaře naléhají na veřejnost, aby se lidé setkávali jen venku, jinak dojde k šíření indické varianty.

Profesor Mark Walport, bývalý ředitel Wellcome Trustu a hlavní vládní vědecký poradce do roku 2017, apeloval na veřejnost, aby byla opatrná. "Mým osobním úsudkem je, že budu dělat věci pokud možno jen venku. Já radím, že jen proto, že je-li vám něco povoleno udělat, neznamená to nutně, že byste to dělat měli." V televizi zdůraznil, že on sám dovnitř do restaurace zatím nepůjde.Martin McKee, profesor veřejného zdraví na London School of Hygiene and Tropical Medicine, Walporta podpořil. Řekl: "Na základě principu opatrnosti a zkušenosti z předchozích vln jsem velmi znepokojen. Osobně ještě po určitou dobu dovnitř do barů a restaurací chodit nebudu."Totéž doporučila i British Medical Association: "Naléháme na veřejnost, a zejména na mladé lidi, aby zaujali opatrný přístup k společenskému a fyzickému styku, aby dále dodržovali principy 'ruce, roušky, rozestupy' a aby se pokud možno scházeli jen venku. Lidé musejí vzít v úvahu své osobní riziko a tomu přizpůsobit, co dělají."Za poslední týden se v Británii více než zdvojnásobil počet nákaz indickou variantou z 520 na 1313. Britská vládní vědecká skupina se obává, že indická varianta je o 40 až 50 procent nakažlivější a v tom příapdě "by to vedlo k podstatnému množství nárůstu hospitalizací, podobnému předchozím vrcholům".V severoanglickém městě Bolton, výrazně postiženém indickou variantou, je míra nákazy 254,9 případů na 100 000 obyvatel, což je více než desetinásobek současného britského celonárodního průměru nákaz.Podrobnosti v angličtině ZDE