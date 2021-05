Nová vědecká doporučení ohledně přenosu COVIDu vzdušnou cestou

17. 5. 2021

Podle nových doporučení amerických Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dochází často k přenosu virové choroby COVID-19 aerosoly. V minulosti se mělo za to, že velká většina nákaz se uskutečňuje prostřednictvím blízkého kontaktu osob a relativně velkých kapének a částeček.

Článek profesora Marcela Guzmána připravený k publikaci v časopise Journal of Health Planning and Management vysvětluje nová zjištění ohledně bioaerosolových částeček, které mohou zůstat ve vzduchu po delší dobu a na různých úrovních pronikat do respiračního systému. S ohledem na zmíněná zjištění nyní CDC uvádí, že existuje riziko spojené se vdechováním viru, ale také s dotýkáním se membrán dýchacího traktu rukama, které byly znečištěny virem. Z toho plynou doporučení pro vnitřní prostory jako pracoviště, školy, veřejná doprava atd., které postrádají řádné větrání nebo systémy čištění vzduchu. Doporučuje se použití přiměřených osobních ochranných prostředků, mechanických filtrů vzduchu, ultrafialových ozařovačů ničících mikroorganismy, vysoce účinných filtrů vzdušných částic (HEPA) a iontových generátorů, aby došlo ke snížení rizika přínosu v takových rizikových prostorách. Podrobnosti v angličtině: ZDE

