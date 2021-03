Prospěch z očkování vakcínou AstraZeneca je daleko větší než jakékoliv riziko, zdůrazňuje Evropský lékový úřad

16. 3. 2021





Evropský regulační úřad pro léky se rozhodl potlačit rostoucí znepokojení nad vakcínou Oxford/AstraZeneca. Zdůrazňuje, že prospěch z vakcíny je daleko větší než jakákoliv její možná rizika.



Evropský lékový úřad uvedl v prohlášení, že "u mnoha tisíc lidí v EU vznikají každoročně krevní sraženiny z různých důvodů" a že počet těchto případů u očkovaných lidí "zjedně není vyšší než počet takových případů v normální populaci". V Británii bylo vakcínou AstraZeneca očkováno 11 milionů lidí.



Britský regulační lékový úřad MHRA uvedl, že do 28. února obdržel více informací o případech krevních chuchvalců u lidí, kteří byli očkováni vakcínou Pfizer než vakcínou Oxford/AstraZeneca - 38 oproti 30. Ani jedno toto číslo nepředstihuje běžný počet takovýchto případů ve všeobecné populaci."Takovéto zprávy neprokazují, že by vakcína způsobovala vážné vedlejší účinky," konstatoval mluvčí. "Krevní chuchvalce se mohou vyskytnou přirozeně a nejsou nezvyklé."Mluvčí Světové zdravotnické organizace Christian Lindmeier uvedl v pondělí, že "dodneška nejsou žádné důkazy, že by byly tyto incidenty způsobeny vakcínou a je důležité, aby očkování dál probíhalo, abychom mohli zachraňovat životy a potlačovat vážné formy této nemoci, způsobené koronavirem."Karl Lautebach, profesor zdravotnické ekonomiky a epidemiologie na univerzitě v Kolíně nad Rýnem a německý poslanec, kritizoval rozhodnutí Německa suspendovat vakcínu Astra/Zeneca. "Na základě dat, která máme k dispozici, toto považuju za chybu," řekl Lauterbach. "Testování vakcíny bez jejího suspendování by bylo vzhledem k vzácnosti těchto případů lepší. V třetí vlně pandemie, která se nyní zrychluje, je první očkování vakcínou AstraZeneca doslova záchranou životů."Firma AstraZeneca uvedla, že doposud bylo její vakcínou očkováno 17 milionů lidí a bylo zaznamenáno 15 případů vnitrožilní trombózy a 22 případu plicní embolie. Je to daleko nižší počet případů, než se očekává přirozeně ve všeobecném obyvatelstvu a "podobný počet případů jako u ostatních licencovaných vakcín covid-19".Podrobnosti v angličtině ZDE