Izrael kontra Palestina: Když máte takovouhle obrovskou moc, jaká je vaše odpovědnost?

14. 5. 2021

Americký televizní satirik Trevor Noah: Izrael kontra Palestina. Vím, že jen tím, že tuhle větu řeknu, přicházím o diváky, a jsem na hraně zablokování na sociálních sítích. Tak kontroverzní je tohle téma. Ani tu větu ještě nedořeknete, a lidi začnou:"Ty idiote! Co si to dovoluješ! Drž do prdele hubu!" Ale, lidi, musíme o tom mluvit. Protože to je jeden z nejproblematičtějších příběhů, který existuje v době našich životů. No, existuje množství konfliktů, o nichž to vypadá, jako že nikdy neskončí. Indie kontra Pákistán. Čína kontra Tibet. Běloši kontra rytmus. Avšak Izrael kontra Palestina je 73 let staré břemeno, které nevyřešil nikdo. No, když to nevyřešil Jared, hned jsme viděli, že je to nesmírně obtížné.

Israel and Palestine. Let’s talk about it. pic.twitter.com/prv6Z7TnoL — The Daily Show (@TheDailyShow) May 12, 2021

Ale paradoxem je, že protože Izrael a Palestina jsou v konfliktu už tak dlouho, lidé zapomínají na to, že to pokračuje. S výjimkou okamžiků, kdy dojde k zintenzivnění toho konfliktu, kdy to svět nemůže ignorovat.Což je to, co se znovu stalo tento týden.Trevor Noah: Ano, Tento týden konflikt eskaloval znovu. A nyní jsou desítky lidí mrtví. Včetně dětí.A víte, to, co způsobuje, že je tak složité o tom izraelsko-palestinském konfliktu dokonce i jen mluvit, jsou všechny ty vrstvy, které jsou toho součástí. Ať se to jakkoliv snažíte rozložit na prvočinitele, lidi vždycky řeknou, že jste něco zásadního vynechali. A víte co? Pravděpodobně mají pravdu.Jednak je tu historie o tom, jak se Izrael stal státem. Poté, co se nacistické Německo pokusilo zlikvidovat židy. Ale existuje také historie Britů, kteří území odebrali Palestincům. Nemluvě o tom, že všechny ostatní země v regionu mají své vlastní zájmy a svou vlastní agendu.A k tomu všemu ještě je do toho zamotané náboženství. A je mi úplně jedno, ať si říká, kdo chce, co chce, náboženství je jedna věc, která nikdy neuklidnila žádnou situaci, když dojde ke konfliktu.A víte, proč je to ještě dokonce obtížnější?Jde o to, že to, kdo je v právu a kdo je v neprávu, se pořád mění podle toho, od které doby to začnete měřit.Tento týden je to dokonalý příklad.Jestliže začnete faktem, že "Izrael začal odpalovat rakety do Gazy", pak je na vině Izrael. Protože bombarduje Gazu.Ale pak uděláte jeden krok do minulosti a řeknete, "No jo, ale Hamas začal odpalovat rakety na Izrael." Pak je tedy na vině Hamas.A pak uděláte ještě další krok zpět a řeknete: Ale izraelská policie. Ta napadla lidi v mešitě a mlátila je tam během ramadánu. Během nejposvátnější doby v muslimském kalendáři. No tak je na vině Izrael.Ale pak Palestinci, oni házeli na izraelskou policii kamením. Nebo Izraelci, oni vyháněli lidi z jejich příbytků.No a intifada. Kdy si Izrael bere stále více a více území. A předtím, arabská invaze, a stále dál a dál do minulosti.Kdo ví, jak daleko.A dojdete pravděpodobně až k prvním jeskynním lidem, kteří se vzájemně mlátili do hlavy klacky. Izraelci a Palestinci. To já nevím.A podívejte se, já se o tomhle nechci hádat.Nechci se o tom hádat v tom hluku, který pořád obviňuje jednu nebo druhou stranu, protože, upřímně řečeno, si nemyslím, že dokáže nějaký televizní pořad za deset minut vyřešit problém Izrael kontra Palestina.A deset minut ani nestačí na to vysvětlit konflikt z filmuTakže já se o to ani nepokouším. Řešit ten problém, kdo je v právu a kdo je v neprávu a kdo si začal.Odstupme od toho a namísto toho si položme jinou otázku.Podívejme se namísto toho na to, kdo je mrtvý a kdo je naživu.V Gaze izraelská letadla údajně usmrtila 28 lidí. Včetně deseti dětí. Více než 150 lidí tam bylo zraněno.V Izraeli usmrtily rakety Hamásu dva lidi. A tahle výměna palby následuje po izraelském útoku na mešitu al Aqsa, během něhož bylo zraněno více než 600 palestinských demonstrantů, věřících a civilistů. A několik desítek izraelských policistů.No, osobně, musím říci, osobně, já se na ty záběry nemůžu dívat, a slyšet ta čísla, a vnímat to jako férový boj.Dejme stranou motivaci a úmysly. A podívejme se jen na tu technologii.Izrael má jednu z nejmocnějších armád na světě. Mohou okamžitě rozdrtit Gazu na cucky. Mají také snad nejmodernější obranný systém na světě. Když na ně budete chtít střílet raketami, nic moc jim to pravděpodobně neudělá, protože mají efektivní obranný systém. Mají obří protiraketový systém na obloze, který ty přilétající rakety likviduje.A já vím, já vím, že tohle je kontroverzní. A já vím, že lidi mě za to budou nenávidět.Ale já vám prostě chci položit poctivou otázku.Kdybyste se s někým prali, v situaci, kdy vás ta druhá osoba nemůže porazit, jak tvrdě byste měli útočit, když se vás pokoušejí zranit?Poctivá otázka.A já se na to ptám, protože já o tom uvažuju takhle.Když jsem byl teenager, pořád jsem se pral se svými malými bratry. A malé děti dokáží být zlé. Bijou vás do nohou, bijou vás do kulek, jsou to děti. A kdykoliv jsem po těch útocích opravdu zuřil, říkala mi maminka, Trevore, nebij to dítě. Nemsti se mu. On ti nemůže nic udělat. Ty seš teenager. Tomu dítěti jsou čtyři.A já říkám, no jo, ale to dítě mě bije a mě to bolí. A maminka mi říkala, ano, ale ty jsi taky o tolik větší než to dítě. Ty ho dokážeš zbít za vteřinu.A prosím vás, abyste se nepletli, já vím, že někdo se na tohle bude dívat a bude říkat, no jo, vy srovnáváte Palestince s dětmi. Ne, to nedělám. Vyprávím příběh o sobě. Čestné slovo.Protože maminka způsobila, že jsem pochopil, že jako osoba, která má nezměrně daleko větší sílu, musím si položit otázku, zda moje reakce na tohle dítě byla spravedlivá nebo nutná.Mohl jsem najít jiný způsob, jak to řešit?Bez ohledu na to, zda jsem měl pocit křivdy, nebo to, jestli to dítě bojovalo férově, to bylo téměř irelevantní. Byl jsem vůbec schopen položit si tu otázku, proč dělají to, co dělají? Byl jsem ochoten přiznat svou vinu?To všechno bylo součástí otázky, kterou jsem si musel položit.Avšak tou hlavní otázkou, kterou jsem si položil v této situaci, byla otázka o moci.A prosím, znovu, já vím, moc dobrá analogie to není.Protože já neříkám, že jsou Palestinci děti. Neříkám, že jsou neškodní a iracionální. Nic z toho neříkám.Mluvím prostě jen o rozdílu v míře moci.Což děláme pořád.Když mluvíme o policejní práci. Když má člověk v ruce nůž, mají ho policisté zastřelit?V mnoha zemích světa, jako v Británii, oni říkají, uděláme všechno, co bude v našich silách, abychom ho nezastřelili.I když se tím sami vystavíme riziku. Protože konec konců, on si ten člověk přinesl nůž do boje se střelnými zbraněmi.Takže jaká je správná reakce? Všichni mají jinou odpověď na tuto otázku.A já se na tu otázku nesnažím odpovědět. Ani si nemyslím, že jsem tak chytrej, že bych to uměl vyřešit.Jediné, na co se ptám, je,