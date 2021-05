„I ty jsi Brusel!“ Pirátka Gregorová chce zapojit Čechy do rozhodování o budoucnosti Evropy

Tisková zpráva:

14. 5. 2021

Evropská unie sbírá do prázdnin od všech občanů návrhy na své směřování. Europoslankyně Markéta Gregorová založila české fórum. Konference vrcholí závěrečnou zprávou za rok a půl, tedy v čase českého předsednictví.

Symbolicky v Den Evropy, 9. května, zahájila Evropská unie tzv. Konferenci o budoucnosti Evropy. Během následujících 18 měsíců chce EU získat a zpracovat podněty od občanů ke svému středně a dlouhodobému směřování, od konkrétních opatření a časem možná až po úpravy stávajících smluv.

Návrhy od všech občanů sbírá EU prostřednictvím online platformy https://futureu.europa.eu/. Přispět může kdokoliv. Nejlépe v angličtině, kvůli srozumitelnosti pro další účastníky. Zabývat se ale Evropská unie bude hlavně návrhy, které na platformě získají podporu dalších účastníků. Naopak redakce platformy vyřadí návrhy, které označí jako duplicitní.

„Je to historický experiment, který velmi konvenuje pirátskému pojetí demokratických mechanismů. Zároveň je to jedinečná možnost pro všechny, kdo mají – mnohdy oprávněný – pocit, že Brusel jedná bez nich,“ podotýká pirátská europoslankyně Markéta Gregorová, která hned první den založila veřejné fórum, na které může každý psát svoje připomínky a nápady.

„Evropská unie se bude zabývat hlavně návrhy, které na platformě získají podporu dalších zúčastněných, a naopak bude vyřazovat ty duplicitní. Proto je důležité, abychom se dokázali zorganizovat a vzájemně podpořit. Aby myšlenky, které považujeme za důležité pro další vývoj společnosti, pronikly i do debaty o budoucích normách a reformách evropské politiky,“ vysvětluje svůj krok Gregorová.

Vrcholem konference bude závěrečná zpráva. Je pravděpodobné, že některá z navržených opatření bude coby předsedající stát řídit i Česká republika, která se zhostí předsednictví Rady EU v polovině příštího roku. I to by podle Gregorové mohlo Čechy motivovat k většímu zapojení. „Tím, že při předkládání závěrečné zprávy budeme zrovna EU předsedat, budou právě naše postoje a naše aktivita více na očích. To je jedinečná možnost, jak si můžou Češi vyzkoušet sílu svého hlasu v rámci EU,“ vybízí Gregorová.

„Svoje návrhy můžete psát přímo na oficiální platformu – a to do prázdnin. Moje fórum tu bude pro ty z vás, kdo chtějí svoje návrhy diskutovat, sbírat na ně odezvu, anebo pro ně rovnou hledat stoupence. Návrhy, které projdou naším vláknem, bude snazší podpořit kolektivně a zvýšit tak jejich šance, že se objeví v závěrečné zprávě. I to bude můj cíl,“ dodává europoslankyně.