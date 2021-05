Nechceme zemřít pod troskami vlastního domu

13. 5. 2021

Mluvčí vojenského křídla Hamasu varoval Izrael, že jestliže nepřestane útočit na civilisty v Jeruzalémě, zejména v oblasti Šejch Džerach, a jestliže je nepřestane vyhánět z jejich příbytků, frakce odporu zorganizuje odvetu. Odpálili raketu na izraelský vojenský džíp na hranici Gazy. Při tomu útoku jeden z dvou vojáků zahynul. Ale to, co odvetou udělal Izrael, je, že začal bombardovat Bet Hanún. Na severu pásma Gaza. Blízko místa, kde bydlím. Při tom izraelském útoku bylo usmrceno devět lidí. Šest z nich byly děti. A když už mluvíme o dětech, těsně před tímto rozhovorem byly zabity další dvě děti.Když slyšíte, že Izrael tvrdí, že se zaměřuje na činitele Hamasu, jak na to reagujete?

Padesát procent obyvatel Gazy jsou děti. Máme tady v Gaze dva miliony lidí a polovina z nich jsou děti. Takže když Izrael odpálí raketu, nebo shodí bombu někde na ulici, můžete si na sto procent být jisti, že polovina lidí tam budou děti. A je pravda, že Hamas odpaluje rakety. Ale to, co Izrael dělá, je to, že neútočí jen na kádry z Hamasu. Útočí na civilní obytné budovy.Bojíte se tedy v Gaze teď, co se může stát dál?Samozřejmě, ano. Nebojím se jen o vlastní život, ale také o své děti. Mám tu v domě tři děti. Nejmladšímu je rok. Před několika dny jsme oslavovali jeho narozeniny. A vidím v jeho očích strach. Začal se škrábat na očích. Má je naběhlé a červené, protože nemůže spát.Co chcete od mezinárodního společenství? Myslím především na Ameriku, kde reakce od Joea Bidena je značně tichá.Chci prostě jen, aby lidi ve světě věděli, že my tady v Gaze nejsme kamení. Nemáme tady v Gaze protiletecké kryty, takže když Izrael na nás útočí, my nemáme kryty, jaké mají oni. My nemáme armádu, nemáme pravidelný přístup k elektřině, nemáme letiště, nemáme přístav. Je tady ve všem tma. Kvůli elektřině, kvůli tomu, že ve světě prohráváme i v druhé části Palestiny, na Západním břehu. Tak, my víme, že všichni zemřeme. Jednoho dne. To je pravda pro všechny lidi. Nechceme ale zemřít pod troskami svých vlastních domovů.Zdroj: ZDE