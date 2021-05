Británie po brexitu vězní a deportuje přijíždějící občany EU

13. 5. 2021

Minulý týden během 48 hodin bylo na londýnském letišti Gatwick zadrženo více než deset občanů Evropské unie - většinou mladé ženy. Některé zadržené osoby byly odvezeny do detenčního střediska pro imigranty v Yarl's Wood, dvě hodiny autem od letiště, ale v důsledku obavy z nákazy koronavirem byly umístěny v samostatných místnostech.Dvě Španělky byly zadrženy v Gatwicku 2. a 3. února poté, co přiletěly z Valencie a z Bilbaa.Maria, 25, z Valencie, se domnívala, že má právo poohlédnout se na britském trhu po práci alespoň do října, vzhledem k tomu, že žila a pracovala v Británii už předtím. Uvedla, že když jí imigrační úředníci v Gatwicku sdělili, že ji budou deportovat, nabídla, že si koupí letenku zpět domů na tentýž den. Namísto toho ji odvezli do detenčního střediska, kde ji drželi v úzkostech po dobu dalších tří dnů. "Stále ještě jsem v šoku." Měla obavu, že se v detenčním středisku nakazí koronavirem. "Nejhorší bylo, že mi nikdo v Yarl's Wood nebyl schopen říci, co se bude dít. Vzali mi svobodu a nedostala jsem právníka."Eugenie, čtyřiadvacetiletá žena z Baskicka, přiletěla do Gatwicku v neděli 2. února z Bilbaa. Plánovala si najít zaměstnání, vrátit se domů a zažádat o pracovní vízum a pak přijet znovu do Británie za svým španělským partnerem, který žije v Británii už čtyři roky a pracuje v britském zdravotnictví. "Měla jsem zpáteční letenku a vyplnila jsem formulář, kde jsem to všechno vysvětlila," uvedla.V Gatwicku odebrali Eugenii její mobilní telefon a dali ji do cely na 24 hodin, kde spala s asi šesti dalšími lidmi na skládacích lůžkách. Pak ji posadili do letadla do Barcelony, s jinou Španělkou, která také přicestovala na pracovní pohovor.Maria a Eugenia (nejsou to jejich skutečná jména) se při zadržování setkaly s celou řadou dalších vězněných, mezi nimi s dvěma Španěly, kteří měli pracovní pohovor, Francouzkou, která měla pracovní stáž, a Češkou, která přiletěla z Mexika a kterou posílali zpět do Mexika."Ta česká dívka byla naprosto zoufalá," řekla Eugenie, která během části svěho čtyřiadvacetihodinového věznění plakala. "Jako já, i ona věděla, že nemůžeme hned začít pracovat, ale měla informace, že smíte hledat v Británii zaměstnání a vrátit se pak do Británie po získání pracovního víza. Když nabídla, že si koupí letenku na let zpět do Prahy, řekli jí ne - že jí budou deportovat do Mexika."Deportováni byli také další občané Evropské unie s italskými, portugalskými a východoevropskými pasy.Podrobnosti v angličtině Z DE