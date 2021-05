Nejsem přesvědčen, že zabíjení civilistů v Gaze tento problém vyřeší

15. 5. 2021

Zprávy o dětech, které jsou zabíjeny v Izraeli i v Gaze, ale samozřejmě ty počty jsou daleko vyšší v Gaze, jsou strašlivé. Myslím si, že by si lidi měli uvědomit, že tyto scény z východního Jeruzaléma, ty scény, jak v mešitě al Aqsa vybuchovaly ochromující granáty, tyto scény vidí lidé po celém světě. Miliardy muslimů vidí tyto záběry a bude jich využito k tomu přesvědčovat lidi, aby se stali členy extremistických organizací.



Od minuty 3.35:



Moderátor: Tommy Vietor pracoval pro prezidenta Obamu po dobu devíti let také jako jeho mluvčí pro národní bezpečnost, nyní je zakladatelem mediální společnosti Crooked Media a je tvůrcem podcastů o zahraniční politice, Pod Save the World. Děkuji, že jste souhlasil s rozhovorem pro náš pořad, Tony, a poslouchal jsem váš podcast o Gaze a byl vynikající. A vy jste hrdý na to, že vždycky ignorujete kecání kolem a jdete rovnou k věci. Proto mi řekněte, proč se Amerika v Gaze nyní více neangažuje?



Tommy Vietor: Já si myslím, že by se tam víc angažovat měla. Máte tady dva zásadní problémy pro celé mezinárodní společenství. Máte odpalování raket, z obou stran, mezi Hamasem a izraelskou armádou v Gaze, a pak máte širší problém obrovské frustrace, kterou pociťují Palestinci, protože je s nimi zacházeno jako s druhořadými občany. Protože nemají svobodu pohybu, izraelské zákony a izraelští osadníci vyhánějí rodiny ve východním Jeruzalémě z jejich domovů, nyní jsme svědky střetů, o nichž informovala vaše vynikající reportáž, s těmi ultrapravicovými osadníky v izraelských čtvrtích, takže si myslím, že by se Spojené státy měly v tomto konfliktu více angažovat, viděl jsem, že prezident Biden telefonoval s premiérem Netanjahuem, a já doufám, že mu Spojené státy budou signalizovat: Neposílejte do Gazy pozemní jednotky. Neeskalujte letecké údery tímto způsobem, který ohrožuje životy dalších civilistů.



Já samozřejmě Hamas odsuzuju. Jsou to monstra. Jsou to teroristé. Na lidských životech jim nezáleží. Nejsem ale přesvědčen, že zabíjení civilistů v Gaze tento problém vyřeší. To jen rozdmychá plameny a problémy, které jsou jádrem tohohle všeho, to jen zhorší. Doufám, že se tyto rozhovory odehrávají.



Moderátor: Myslíte si, že to Izraelci vnímají?



Moderátor: Vy znáte Joea Bidena velmi dobře, spolupracoval jste s ním, když byl Obama prezidentem. Máte snad pocit, že Joe Biden nad tím prostě jen bezmocně v zoufalství rozhodí rukama? On přece zná všechny tyto postavy. Zoufá si snad nad tím vším a proto u něho neexistuje silnější vůle zasáhnout? A mimochodem, má spoustu jiné naléhavé agendy, jako Írán, Čínu, klimatické změny a covid.



Tommy Vietor: Nemyslím si, že Joe Biden si zoufá. Myslím, že Joe Biden je člověk, který stejně jako my truchlí, když vidí zprávy o otci, kterému zabili čtyři děti. Jak byste mohl tím nebýt šokován. Joe Biden je jedním z nejslušnějších lidí s velkou mírou empatie, jaké jsem kdy poznal. Problémem pro Joea Bidena je: Neexistuje žádný mírový proces na Blízkém východě a to už delší dobu. Mahmud Abbas a Palestinská autorita, ti nemají žádný vliv. Nemají u Izraelců žádnou morální autoritu. Proboha, nekonaly se tam volby od roku 2006. A Bibi Netajnahu je prozatímní premiér, pokaždé, když během posledních let měl možnost utvořit vládní koalici, posunul se dál a dál doprava, spojil se s politickými stranami, které nechtějí dvojstátní řešení, anebo absolutně nechtěji poskytnout Palestincům ve východním Jeruzalémě nějaké území, a hrozí mu příliš mnoho trestních stíhání za korupci. Netanjahu ví jediné, že se vyhne stíhání jen tím, že zůstane u moci. Podívejte se, já jsem pracoval s americkým prezidentem po dlouhou dobu. To, co se naučíte velmi rychle, je pokora. Že problémy prostě existují mimo vaši moc a kontrolu.



Moderátor: Takže Izraelci měli příliš mnoho voleb, Palestinci měli příliš málo voleb, vzniklo politické vakuum, které na obou stranách vyplnili extremisté?



Tommy Vietor: Ano. Absolutně. Hamas se prosazuje tím odpalováním těch raket, chtějí, aby je lidi považovali za někoho, kdo hájí zájmy palestinského lidu, že obhajují mešitu Al Aqsa, jedno z nejdůležitějších posvátných míst pro muslimský svět. Ano, Abbas, PA, oni nemají moc, taky nemají za Západním břehu svobodu pohybu. Existuje množství strukturních důvodů, proč přišli o moc.



Moderátor: A pak izraelští osadníci na druhé straně. Zajímavá jedna věta: Musíme doslova změnit jazyk o tomto konfliktu.



Tommy Vietor: Přesně. Podívejte se, musíme přistupovat k tomuto konfliktu trochu upřímněji. Je zajímavé, jak Demokraté mluví o posledních bojích v Gaze v roce 2009. Lidé používají výrazu "okupace". Human Rights Watch hovoří o apartheidu. Myslím, že lidé musejí otevřít oči a vidět ty příčiny, které vedou k tomuto násilí.

