Palestinci prchají, zatímco Izrael Gazu bombarduje ze vzduchu, z moře i ze země. Zabito bylo v Gaze 120 osob, z toho 31 dětí, v Izraeli 9 osob

15. 5. 2021

Politikové v Izraeli tvrdí, že násilí mezi židy a Araby v izraelských městech zosobňuje větší hrozbu než intenzivní bombardování a zabíjení lidí v Gaze.









Podrobnosti v angličtině ZDE

Organizace Hamas pochválila potyčky mezi kamení házícími mladíky a izraelskými vojáky na Západním břehu a vyzvala Palestince, "aby pod nohama okupace zapálili zemi".Těžká izraelská dělostřelecká palba byla zaměřena na to, o čem izraelská armáda tvrdí, že to je rozsáhlá síť extremistických tunelů. Během tohoto bombardování byly podle izraelské armády usmrceny desítky operativců Hamasu.Izraelská armáda opravila své předchozí prohlášení, že zahajuje pozemní ofenzívu s tím, že k ní nedošlo. Analytikové poukazují na to, že to byla úmyslná lež, která měla přimět vysoké činitele Hamasy, aby se přesunuli do sítě podzemních tunelů, známých jako "metro". Izraelské jednotky posléze tunely, vybudované po válce v roce 2014, bombardovali.Palestinci žijící v oblastech blízkých hranice Gazy s Izraelem uprchli z domovů ve vozidlech, na oslících a pěšky. Někteří se uchýlili do škol OSN, provozovaný v Gaza City. Nesli malé děti, nutné věci z domácnosti a potraviny.Hedaia Maarouf, která opustila svůj dům s 19 příbuznými, včetně 13 dětí, uvedla: "Strašně se bojíme o své děti, které brečí a třesou se."V severní Gaze byl usmrcen Rafat Tanani, jeho těhotná manželka a čtyři děti izraelským leteckým úderem.Počet mrtvých v Gaze stoupl na 120 a došlo také k ostrému nárůstu raněných. Usmrceno bylo i 31 dětí.Nemocnice, které se už tak těžce potýkali s pacienty nakaženými covidem, byly zahlceny vlnou lidí s ranami od šrapnelů a dalšími zraněními. Někteří potřebovali amputace končetin. "Jediné, co můžu dělat, je se modlit," řekl jeden ředitel nemocnice.OSN uvedla, že za posledních pět dní bylo zničeno nebo vážně poškozeno více než 200 příbytků a 24 škol. Omezena byla také dodávka pitné vody v důsledku poškození vodovodních sítí.Dochází k přerušování dodávky elektřiny. Už nyní má většina rodin elektřinu jen na cca 4 hodiny denně a nemocnice musejí používat generátory.Hamas a další extremistické organizace dál odpalují rakety do Izraele. V Izraeli bylo usmrceno devět osobm, včetně jednoho dítěte a jednoho vojáka.