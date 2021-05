Revolut a ruský stát – EU je vystavena riziku jako celek

18. 5. 2021 / Albín Sybera

Další mapování vazeb kolem Revolutu zahrnuje postavu Jurije Milnera, který blízce spolupracoval s Ališerem Usmanovem, bývalým dlouholetým ředitelem Gazprom Invest Holdings, a kromě Revolutu Milner investoval také do Facebooku, Twitteru, VKontakte, či WhatsAppu. Dále, jeden z představitelů Revolutu je bývalým zaměstnancem East West United Bank založené ještě Sovětským svazem a dnes součástí společností Sistema Vladimira Jevtušenkova. Jedna z dceřiných firem Sistemy, Bašněft, byla v letech 2014-15 převzata ruským státem poté, co byl Jevtušenko obviněn z praní špinavých peněz. Po převzetí Bašněftu státem byl Jevtušenko zproštěn obvinění a také domácího vězení.

Celá situace s udělením bankovní licence vyústila v debatu na úrovni představitelů litevských úřadů a politiků, zda Litva vůbec disponuje adekvátní legislativou, která by dostatečně chránila zemi před vlivem Kremlu prostřednictvím finančních společností. Finanční instituce otevřeně pod kontrolou ruského státu, jako například VTB či Mezinárodní investiční banka (MIB), jsou dnes diskutovány v souvislosti se špionážními aktivitami , anebo v souvislosti s poskytováním úvěrů za účelem sbírání informací o svých klientech a jejich postupnému ovládnutí.

Je užitečné si v této souvislosti připomenout také investigativní článek Bellingcat o zapojení GRU do exploze ve Vrběticích. Ten mimo jiné upozorňuje, že zapojení agentů GRU do kauzy je záležitostí hned několika zemí EU. Agenti GRU totiž v rámci této operace přicestovali do ČR z několika různých zemí schengenského prostoru a v některých měli k dispozici zázemí.

Finanční instituce pod kontrolou Kremlu (MIB), anebo instituce s vazbami na ruské státní podniky a oligarchy závislé na Kremlu (Revolut) pak díky činnosti v rámci EU překonávají hranice jednotlivých členských zemí ještě snadněji.

Debata, kterou vedli vrcholní představitele Litvy je tak de facto i debatou, která se týká celé Evropské unie včetně Česka, kde pochopitelně působí nejenom Revolut, ale kde několik českých společností využívá finančních služeb MIB a VTB.

