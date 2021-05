BBC: Obrovský konflikt v jádru židovského státu

14. 5. 2021

Jeremy Bowen, editor BBC pro Blízký východ: Tohle celé je pro mnoho Izraelců obrovský šok. Pro Izraelce palestinského původu i pro židy. Protože i když si lidi byli vědomi rozštěpené společnosti, co do míry násilí je to o tolik horší, než co si všichni mysleli. Ono to ale postupně rostlo. Analytikové nyní budou procházet kořeny toho všeho. V důsledku toho všeho je myslím možné poukázat na dvě věci. Palestinští Izraelci projevují daleko větší solidaritu s tím, co se děje jejich bratrancům na okupovaných územích. A Netanjahu, při svém politickém manévrování, přivedl do mainstreamu četné opravdu fundamentalistické židovské ultranacionalisty. A Netanjahu také používal během voleb velmi pobuřující, rozněcující protipalestinskou rétoriku. To všechno přispívá k tomu, že se změní nálada a změní se politika a když dojde k velké krizi, všechno to pak praskne.

Jeremy Bowen: No, ono to vždycky způsobuje o hodně víc mrtvých, zejména palestinských civilistů. No, Hamas je z té společnosti, oni jsou v té společnosti zakořenění, oni nesedí na polích a nečekají na to, že je tam zabije izraelská armáda, střílejí z uliček, a tak dále. V roce 2014, při poslední válce Hamase s Izraelem se konala pozemní invaze, měla být omezená, účelem bylo zlikvidovat nějaké tunely, které Hamas vykopal, ale nevyhnutelně zahynulo velké množství civilistů. V důsledku přítomnosti silné armády v hustě obydlené městské oblasti. A je to armáda, která používá nesmírně silná armádní vozidla, dělostřelectvo, letecké údery. Takže ano. Myslím, že nikdy nebudou plánovat ovládnout celou Gazu. Všichni vojenští analytici v Izraeli by řekli, to by bylo šílenství. Ale k nějaké invazi do Gazy asi dojde, čím déle to potrvá, tím je to pravděpodobnější.









Zdroj v angličtině, od minuty 23 ZDE

No, víte, nemyslím si, že těch dvacet procent obyvatel Izraele mělo kdy pocit, že jsou opravdu součástí toho státu. Víte, oni mají dobrou životní úroveň, mají cestovní pas, který mohou používat kdekoliv na světě, takže to není všechno špatné. Avšak během let, vycházejí oficiální zprávy o relativní míře výdajů na arabské komunity a na židovské komunity. A židovské komunity dostávají o hodně více peněz. A spousta té latentní soutěživosti a nenávisti nyní vyvřela. Také jsem viděl - a my se je v této chvíli snažíme ověřovat - na sociálních sítích je množství šokujícího materiálu, někteří lidé by řekli, nepřekvapujícího materiálu, ale je to stejně šokující, jak izraelská policie proniká do domů a bytů izraelských Palestinců a bije je tyčemi. Chová se neuvěřitelně násilným a utlačitelským způsobem. Takže to pak vyvolává nejrůznější skutečnosti. Je to otřesné ze všech stran. Pro Izraelce je to opravdový šok a opravdová starost.Podívejme se na jih, Jeremy, na hranici s Gazou. Slyšel jste, že bylo mobilizováno tři tisíce záložníků, že se mluví o pozemní invazi. Do toho by přece izraelská armáda neuvěřitelným způsobem zabředla?