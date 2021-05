"Bez varování": Izraelský letecký úder v Gaze usmrtil osm dětí

"Nedošlo k žádnému varování," řekl soused Džamal al-Nadži, který bydlel v téže budově. Vy začnete filmovat lidi, jak jedí, a pak je bombardujete?" vzkázal Izraeli. "Proč bombardujete nás? Bombardujte silné lidi."Said Alghoul, kteří žije nedaleko, konstatoval, že izraelská letadla shodila na dům nejméně tři bomby, aniž by předem jeho obyvatele varovala. "Viděl jsem těla čtyř lidí, včetně dětí, jak je rychle vezou do nemocnice. Nemohl jsem to snést a utekl jsem zpět domů."Hamas dál střílí rakety do Izraele.Počet mrtvých Palestinců v Gaze dosáhl 132, včetně 31 dětí. Asi 950 lidí bylo zraněno. OSN uvádí, že 10 000 lidí v Gaze bylo donuceno uprchnout ze svých příbytků.V Izraeli zemřelo 9 osob, včetně dvou dětí a jednoho vojáka hlídkujícího na hranici s Gazou, a více než 560 osob bylo zraněno.Podrobnosti v angličtině ZDE Al Jazeera uvádí, že Izraelci zničili budovu, kde měla tato televize svou novinářskou kancelář, stejně jako tisková agentura Associated Press:

Oh my god. The building where al Jazeera’s office is housed has just been taken down by Israeli airstrikes. There was a warning and evacuated. It houses offices and private homes. I can’t believe it. pic.twitter.com/Q4luRYk9H9