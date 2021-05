Jan Egeland: Jsme v Izraeli pět minut od totální, krvavé a nezvratitelné války

12. 5. 2021

Jsme zděšeni násilím i mrtvými na obou stranách, ale říkáme si, tuto situaci jsme už zažili. Ne? Dochází k násilí, nakonec to vyčerpá obě strany, a zase se to uklidní. Máte pocit, že je to teď jiné?No, je to opakování války z roku 2014. Je tomu, jako by hráli tentýž scénář. A potom i to, jak mezinárodní společenství bezmocně lomí rukama. To je také víceméně stejné. Všichni jsou velmi znepokojeni. My jsme uprostřed toho všeho. Jeden můj kolega musel utéci se svou těhotnou manželkou a dítětem, protože byt v domě vedle byl včera večer zasažen izraelskou raketou. My máme v Gaze více než stovku pracovníků. Utíkají nyní, aby si zachránili holé životy. Pracujeme na legálních právech Palestinců ve východním Jeruzalémě už po polovinu generace a situace se tam stále více zhoršuje. Takže musejí být následky pro vedení izraelského státu. Musejí být následky i pro vedení Hamasu a Islámského džihádu. Rada bezpečnosti OSN musí vyvinout na tyto politické předáky nátlak. Oni věří, že je v jejich zájmu zahájit nezastavitelnou válku.Nechybí tady v tom nějaký aktér? Tím míním Spojené státy?No, jak možná víte, já jsem byl před třiceti lety jedním z tvůrců dohody z Oslo. Během této doby jsme se přesvědčili, že existuje jedna mocnost, která skutečně dokáže věci vyřešit. A jsou to Spojené státy. A ty chyběly během předchozí vlády, takže bychom uvítali, aby se vrátili jako vyjednavač dohod, aby začali vyvíjet na obě strany nátlak, protože já si nemyslím, že tito starci vymyslí cokoliv lepšího. Ani na jedné straně. Musí to přijít zvnějšku a opravdu, USA by měly a mohou zaujmout vůdčí pozici.A zatím nedělají téměř nic. Možná jsou už velmí unavené z tohoto konflktu, jemuž věnovaly množství času a energie. Ale zároveň, bez USA, je těžko si představit, jak to skončí.No, dejte jim trochu času. Viděli jsme, že Bidenova vláda přivádí Ameriku zpět. V oblasti mnoha konfliktů a v mnoha mezinárodních problémech se pohybují správným směrem. Doufejme, že to udělají i tady. Ale je to citlivé téma. Otevřete pusu a ta druhá strana si začne stěžovat, že vaše argumenty jsou diskriminace, že jsou proti tomu či proti onomu. Racionalita tento konflikt opustila. Převládly emoce. A tak to bude pro USA obtížné, také kvůli jejich domácimu obecenstvu. Ale jsem přesvědčen, že v tom musejí hrát vůdčí roli. Jinak budeme mít každých pět let válku na věčné časy.Před třiceti lety, když jste vyjednával a snažil se dosáhnout srozumění, vznikla obrovská míra optimismu. Když byla ta dohoda z Oslo podepsána. A vládlo přesvědčení, že ten konflikt může být vyřešen. Teď, po třiceti letech, se to už úplně rozplynulo, že?No, já vidím možnost, že by se mohlo začít znovu. Ano, měli jsme tehdy lepší vedoucí politiky na obou stranách. Byla to jejich iniciativa, oni přišli k nám. Norsko ty dohody z Oslo umožnilo. Obě strany tehdy byly ochotny navzájem vyjednávat. Dnes žádné smysluplné vyjednávání neprobíhá. Mezinárodní komunita musí obě strany přivést k jednacímu stolu. Je to složitější, ale ne beznadějné. Jestli budeme pokračovat takhle, budeme mít nekonečný konflikt. A povede to k novým generacím nenávisti. Což není v zájmu Izraele ani v zájmu Palestinců.Zdroj v angličtině (audio) ZDE (od minuty 12)