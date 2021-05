Izrael-Gaza: Co bylo příčinou konfliktu?

14. 5. 2021





Ve východním Jeruzalémě je zdrojem napětí malá čtvrť Šejch Džará. Po mnoha letech právních sporů u izraelských soudů dostaly některé palestinské rodiny, které tu žily mnoho desítek let, a měly povolení k trvalému pobytu, nikoliv však izraelské občanství, příkaz se vystěhovat. Židovští osadníci tvrdí, že tyto rodiny bydlí na území, které židé vlastnili před utvořením státu Izrael v roce 1948. To vyvolalo protesty mezi Palestinci, kteří tvoří 40 procent obyvatelstva v Jeruzalémě, avšak nemají právo rozhodovat o tom, jak je toto město spravováno.



Vzniklo napětí během islámského posvátného měsíce ramadánu, které vyvrcholilo v komplexu mešity al Aqsa na Starém Městě v Jeruzalémě, vedle nejposvátnějšího místa judaismu. Na tomto místě obrovského náboženského významu minulý pátek tvrdě na tisíce věřících zaútočila izraelská policie. Mezi raketami odpalovanými palestinskou extremistickou organizací Hamas a leteckými údery izraelské armády došlo k rozsáhlým konfrontacím mezi izraelským a palestinským obyvatelstvem. Po nepokojích, jichž se účastnili izraelští Arabové, Palestinci, kteří mají izraelské občanství, byl vyhlášen nouzový stav v městě Lod.





Nejnovější informace má náš zahraniční korespondent Jonathan Rugman:



Úsvit v Gaze. Islámský svátek na konci ramadánu. Rozdrcený leteckými údery proti budově, o níž Izrael tvrdí, že patří Hamasu. Buď je tohle předzvěstí invaze, anebo ostrý útok, aby invaze nebylo zapotřebí.



Palestinci chodí omráčeni mezi troskami v den, kdy by normálně nakupovali nebo obědvali v restauracích. V téhle ulici už to není vůbec možné.



Dále na jihu v Kaan Unis se konal pohřeb jedenáctiletého chlapce a jeho třináctiletého bratrance. Dosud bylo usmrceno 18 dětí. Pro Izraelce to byly lidské štíty, kterých používal Hamas. Pro Palestince je jejich smrt jen dalším porušením mezinárodního práva.



Izrael tvrdí, že usmrtil 16 velitelů Hamasu a někteří z nich byli také pohřbeni ve čtvrtek. Hamas požádal o příměří, což naznačuje, že si Hamas myslí, že propagandistickou válku vyhrál. Jeho rakety jsou odpalovány na větší vzdálenost a s větší intenzitou než kdy předtím. I když jsou vyrobeny ze zavodňovacích trubek a hnojiva a hrozí riziko, že jim dojdou, Hamas dokázal, že umí šířit hrůzu izraelskými městy.



Mluvčí vojenského křídla Hamasu Abu Obaida: "Rozhodnutí bombardovat Tel Aviv, jeruzalém a další města je pro nás jednodušší než pít vodu".



V Petatikva, v městě východně od Tel Avivu, důkazy, kam až Hamas dosáhne. A že protiraketová obrana nedokáže zlikvidovat všechny rakety. Pět lidí bylo zraněno. Tento muž v téže místnosti, se na konflikt díval v televizi, když se najednou stal jeho součástí.



V Siderotu, blízko Gazy, byl usmrcen pětiletý izraelský chlapec. A i když obě strany ustoupí od hrozby totální války, poslechněte si tohohle souseda, požadujícího opak:



Soused: "Je nesmírně obtížné žít za těchto okolností. Vláda musí Gazu vyhladit. Vyhladit Gazu. Jednou provždy. Bude se to dít znovu a znovu. Mnohokrát. Vláda musí Gazu vyhladit."



Na těchto záběrech, zveřejněných izraelskou policií, páchají nepokoje izraelští Arabové v izraelském městě Lod v centru země. Bude to výhra pro extremisty na obou stranách jestliže se arabské a židovské komunity začnou rozkládat.



"Jak se můžou modlit v mešitě a pak lidi lynčovat?" ptá se tento muž kolemjdoucího Araba. "Musíme koexistovat spolu," odpovídá Arab. To je o to obtížnější, když byli nafilmováni palestinští mladíci, jak v Jeruzalémě útočí na ortodoxního žida.



Tohle byla cukrárna prodávající zmrzlinu, jižně od Tel Avivu. Vlastnili ji křesťanští Arabové a zničil ji izraelský dav. Tato polarizace vznikala dlouhé desetiletí. A kritikové Benjamina Netanjahua poukazují na to, že premiér lže, když tvrdí, že dokáže zemi udržet v bezpečí. Až do této chvíle nebyl Netanjahu schopen utvořit koalici. Nyní muž, kterému mnozí přezdívají Pan Bezpečnost, se snaží dostat se zpět k moci.



Zdá se, že tato krize byla zatím ku prospěchu Hamasu. Je to vidět v okolí mešity al Aqsa, kde věřící oslavovali pod plakátem Hamasu ukončení ramadánu. Protože to byl Hamas, který reagoval na izraelskou střelbu pogumovanými kulkami u této mešity minulý pátek. V Gaze se lidé modlí, aby Egypt vyjednal mír. Avšak ve čtvrtek bylo povoláno 9000 izraelských záložníků. A historie dokazuje, že Izrael nepřestane, dokud budou létat rakety Hamasu.

