Izrael provedl stovky leteckých úderů, Hamas odpálil tisíc raket

13. 5. 2021





Izraelské letecké údery zasahovaly Gazu ve středu děsivou silou. Je to, říká, izraelská armáda, signál Hamasu, extremistické organizaci, která tam vládne. Zničeny byly dva obytné bloky. Izrael jejich obyvatele předem varoval, avšak při jiných leteckých úderech, jak činitelé Hamasu, tak děti byli usmrceni. Je to nejhorší násilí za posledních sedm let. Pracovníci Červeného půlměsíce odvezli mrtvoly tří civilistů, usmrcených v automobilu, zasaženém ve středu ráno.

Muž na ulici: "Co k tomu říct. Je to zločin. Byli to civilisté. Žena a její děti. Holička a majitelka obchodu."



Izraelský obranný systém Iron Dome likviduje většinu přilétajících raket, které odpálil Hamas a další extremistické organizace do Izraele. Ale některé proniknou.





Ve středu ráno zdravotníci v Eškelonu přispěchali na pomoc Izraelcům, zasaženým protitankovou raketou odpálenou z Gazy. Jeden zemřel.



Izrael směrem ke Gaze přesunuje těžké zbraně.



Jiskrou pro tuto konfrontaci se staly mnohonásobné pokusy izraelských osadníků vyhnat Palestince z jejich domovů v Jeruzalémě a násilné střety mezi palestinskými mladíky a izraelskou policií v oblasti u mešity al Aqsa. Tak jaká je naděje na vyjednávání?



Ismael Haniya, šéf Hamasu: "Specificky se od včerejška konají naléhavé rozhovory s bratry v Egyptě, v Kataru a také s OSN. Říkáme všem, že je to izraelská okupace, která byla roznětkou ohně v Jeruzalémě a u mešity al Aqsa a rozšířila plameny do Gazy. Takže oni nesou odpovědnost za následky."



Ve středu oznámil americký ministr zahraničí, že vysílá velvyslance do této oblasti.



Anthony Blinken: "My jsme přesvědčeni, že jak Palestinci, tak Izraelci, mají rovnou měrou právo na život v bezpečí. A budeme dál jednat s Izraelci, s Palestinci i s dalšími regionálními partnery. S cílem ukončit tuto eskalaci a uklidnit situaci."



To nebude jednoduché, protože, nezvykle, zuří plameny i na území Izraele. Policie bojuje s izraelskými Araby, s Palestinci s izraelským občanstvím, kteří zuří nad diskriminací i nad útoky proti jejich příbuzným v Gaze.



Izraelský premiér, který se snaží upevnit svou autoritu po celé řadě politických selhání, navštívil několik postižených měst.



Benjamin Netanyahu: "Bojujeme na mnoha frontách. Pokračujeme v úsilí ukončit anarchii a obnovit správu izraelských měst. Železnou pěstí, bude-li to potřeba, a vší potřebnou silou."



V městě Lod, kde byl vyhlášen nouzový stav, arabští mladíci v úterý večer vypálili synagogu. Takové násilí na území Izraele je nezvyklé. A také židé útočí na Araby v několika městech. A v konfliktu, v němž nikdy nechybí ironie, stejně jako brutalita. Mezi izraelskými občany, usmrcenými v úterý večer raketou z Gazy, byla šestnáctiletá arabská dívka a její otec, v jejich vlastním domě, kde měli být v bezpečí.



Ve středu odpoledne Izrael bombardoval čtrnáctipatrovou budovu, kde mělo sídlo několik sdělovacích prostředků. Hamas dál odpaluje rakety do Izraele. Žádný mírový proces dosud nevznikl. Žádný dialog a znepokojující vyhlídky na další eskalaci.

