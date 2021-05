Zoufale nízký strop provinčního myšlení

Proč se musí Česká republika stále hrbit

13. 5. 2021 / Bohumil Kartous





Opozice v české sněmovně chce vyvolat hlasování o nedůvěře současné vládě. Jde o gesto, které nechápe a nesouhlasí s ním mnoho politiků, kteří současnou opozici reprezentují. Podle rozhovorů, které jsem vedl s různými představiteli stran, jde takřka o polovinu reprezentace a je možné, že je to i větší podíl, pokud odečteme samotné vedení stran. S jedním z politiků jsme dumali nad tím, co vlastně - kromě zviditelnění se - může být cílem takového kroku. Odpověděl na to prezident Miloš Zeman : I v případě ztráty důvěry nechá vládu ve funkcích, do voleb 5 měsíců. To je vlastně úplně nejlepší volba, kterou by si mohl Miloš Zeman přát. Babiš bude oslaben a plně v rukou prezidenta, který, s perspektivou přicházejících voleb a potřeby Babiše zůstat u moci, bude diktovat podmínky, aniž by se musel namáhat s hledáním nepravděpodobného kandidáta na úřednické místo. Pokud se to tedy povede (a je možné, že tomu pan prezident pomůže skrze KSČM a SPD), budeme sledovat schlíplou opozici, která odvolala neodvolatelnou vládu, kterak bezradně krčí rameny a nad krystalicky Pyrrhovým vítězstvím.