Lidé, co k nám chodí, nemají jména

13. 5. 2021 / Vojtěch Landa

Od prosince až do května jsem pracoval jako zimní výpomoc v Armádě spásy. Jak se vše seběhlo? Když jsem na podzim roku 2020 kvůli covidu přišel o místo, hledal jsem v podstatě jakoukoliv práci, abych se uživil. Byl jsem však rád, že nakonec vyšla právě tato pracovní nabídka, protože je pro mě důležité, aby mi práce připadala smysluplná. Netušil jsem však, zda jako tzv. bílý límeček zvládnu tuto psychicky velmi náročnou práci. I proto jsem se rozhodl své zkušenosti zaznamenat a v tomto roce bych rád své minipovídky vydal knižně. Vy si zatím některé z nich můžete přečíst na stránkách Britských listů .

#Homeless_tales č.1



Ti lidé z ulice, co k nám chodí. Nemají jména, jen kódy na kartičkách

RAT3, TIR3, NAS5 atd.

Teda, jména samozřejmě mají, ale nejsou podstatná. Systém potřebuje kódy a nakrmit data do tabulky, jestli chceš bejt nakrmenej i ty.

Někdy, než se dopátráme s příslušnými orgány pravé totožnosti, tak musíme vymyslet nějaký alias. Kolegyně má ráda české filmy. Takže tu včera spal Černý Petr a minulý týden Eva Tropí.



Nemají jména. Jen kódy na kartičkách. Zrovna včera se mi u fronty na polévku sešli hned dva vedle sebe. Dva průzračné kódy: NAS5 a RAT3. Nemohlo to být výmluvnější.



•

PROSINEC – vánoční svátky

„Co tady dělá Zelenka? Vždyť je hlášený, že měl včera odjet. Pane Zelenka…“

„Počkej, já ti to vysvětlím," odpovídá kolega Lukáš.

„Je od včerejška odhlášenej!“

„Já vím. Včera jsme se s ním loučili. Všechno jsme s ním sepsali. Vyklidili mu skřínku. A posadili ho na tramvaj směr nádraží. Peníze na cestu měl, kontakt na rodinu. Rodina je v pohodě, nezlomili nad ním hůl a chtějí ho na svátky vidět. Všechno cajk.

No a večer ho najednou vidím ve frontě na noční azyl. Ani jsem to z něj nemusel páčit. Nechtěl, aby ho takhle viděli. Styděl se. Za to, že je na ulici. A že má špinavé kalhoty. Raději tady bude s 13 dalšíma smraďochama na pokoji. Ti sice smrdí, ale nesoudí."



(Poznámka: Všechna jména klientů byla z důvodu ochrany soukromí změněna)