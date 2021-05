Uvolněte patenty na očkování, tlačí pirátští europoslanci. Návrhem se bude zabývat europarlament

Tisková zpráva:

14. 5. 2021

Pirátští europoslanci i nadále podporují dočasné uvolnění patentů na očkování proti covidu-19. To by podle nich vyřešilo nedostatek vakcín v hospodářsky méně vyspělých zemích. Evropská unie je dosud proti, příští týden budou ale o návrhu debatovat europoslanci v rámci globální vakcinační strategie. Přes sto z nich už letos v březnu podepsalo výzvu Evropské radě. Minulý týden iniciativu podpořily Spojené státy.

„Dokud nebude proočkována podstatná část světa, nikdo z nás není v bezpečí. A jediným řešením, jak toho dosáhnout co nejrychleji a nejlevněji, je uvolnění patentů na vakcíny. Máme silného partnera v podobě USA, kde prezident Biden s tímto krokem souhlasí. Je to totiž jediný rozumný krok, jak pandemii ukončit. S Piráty budeme na půdě Evropského parlamentu tlačit na to, abychom jako Unie uvolnili patenty co nejdříve," říká předseda Evropské pirátské strany a europoslanec Mikuláš Peksa.

V původním návrhu z října 2020 žádali zástupci Jihoafrické republiky a Indie o uvolnění patentů nejenom vakcín, ale i dalších léčiv či pomůcek na detekování covidu-19. Spojené státy ale nyní podporují pouze uvolnění patentů na očkování.

„Nesmí docházet k tomu, že v chudších zemích není čím očkovat, protože to vede k vytváření nových mutací viru, které se později rozšíří i k nám. Abychom se skutečně mohli vrátit k normálním životům, musíme proočkovat občany všech zemí, nejenom těch bohatých. Myslím, že jsme se v uplynulém roce tvrdě přesvědčili o tom, že pandemii porazíme pouze společnými silami,“ říká místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja. Podle něj by usnesení mohlo sloužit jako výzva Komisi, aby navrhla Radě udělení výjimky na patenty.

Piráti už letos v březnu vyzvali českou vládu, aby dočasnou výjimku z patentů podpořila. Myšlenku podporuje asi stovka zemí v rámci Světové obchodní organizace (WTO). Proti je například Austrálie, Brazílie, Švýcarsko nebo Velká Británie.