2. 9. 2021 / Jiří Hlavenka

V Británii by chtěli, jestli by se nedaly nějak upravit obchodní a další vztahy se zeměmi Evropské unie, aby to všechno šlo snáze, aby se dalo bez překážek, cel a kontrol obchodovat, a taky jestli by se zase nemohla země otevřít pro ty ekonomické migranty, díky kterým jim země vůbec fungovala (kontrola nad migrací byl mimochodem jeden z největších argumentů brexitářů)... a tak dále.