Rozsáhlá studie: 14% dětí trpí dlouhým covidem ještě 15 týdnů po nákaze

2. 9. 2021

14 procent dětí, kteří mají pozitivní test na koronavirus, má příznaky covidu ještě o patnáct týdnů později. Těmito příznaky jsou dýchavičnost, bolest hlavy, tzv. mozkový chaos, únava a ztráta čichu a chuti.



Analýzu provedla University College v Londýně s organizací Public Health England. Zkoumala reakce téměř 7000 dětí od 11 do 17 let, kteří se podrobili PCR testům od ledna do března letošního roku. 3065 těchto dětí mělo pozitivní test, 3739 mělo negativní test. Analýzu provedla University College v Londýně s organizací Public Health England. Zkoumala reakce téměř 7000 dětí od 11 do 17 let, kteří se podrobili PCR testům od ledna do března letošního roku. 3065 těchto dětí mělo pozitivní test, 3739 mělo negativní test.







Mnoho dětí v obou skupinách informovalo, že měly nejméně jeden příznak spojovaný s koronavirem ještě 15 týdnů po testu. Asi 30 procent dětí ve skupině s pozitivním testem mělo po 15 týdnech ještě nejméně tři nebo více těchto příznaků, ve skupině s negativními testy to bylo 16 procent dětí. Nejčastějšími příznaky byla únava a bolest hlavy.



Vyplývá z toho, že v období od září 2020 do března 2021 mělo ještě 15 týdnů po nákaze přibližně 4000 až 32 000 mladých lidí v Anglii tři nebo více příznaků spojovaných s covidem 19.



K velmi podobným výsledkům došel britský státní statistický úřad, který odhaduje, že dlouhým covidem trpí v Británii asi 31 000 dětí. V Česku, které má šestkrát méně obyvatel, by to bylo přibližně 5000 dětí.



Potíž je, že tato studie byla provedena před rozšířením varianty delta, která dominuje od května 2021, je podle získaných dat daleko nakažlivější a vyvolává vážnější chorobu než předchozí varianty, zejména v dospělé neočkované populaci.



Dr. Deepty Gurdasani, klinická epidemioložka na Queen Mary University v Londýně, poukázala na to, že na vrcholu nákazy v červenci bylo v Anglii nakaženo covidem každý den asi 14 000 dětí. "14 procent by znamenalo, že asi 2000 dětí má dlouhotrvající příznaky každý den po dobu 15 týdnů. Jak sakra to může být pro někoho uspokojující?"



Studie musí být ještě recenzována, ale autoři upozorňují, že je zvlášť robustní, protože používá spolehlivé PCR testy a nikoliv méně spolehlivé antigenní testy, které si žáci dělají sami, a protože její součástí byla kontrolní skupina osob s negativními testy.



