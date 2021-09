Svědectví lékařky bojující proti covidu: Sedm etap, jimiž pacienti procházejí před smrtí

6. 9. 2021

Jsem respirační terapeutka, píše v deníku Los Angeles Times Karen Gallardo. Se čtvrtou vlnou pandemie v plném proudu, poháněnou vysoce nakažlivou variantou Delta, je trajektorie pacientů, které vidím, od přijetí až po kritickou péči, až příliš známá. Když jsou očkováni, jejich infekce COVID-19 pravděpodobně skončí po 1. fázi. Kéž by tomu tak bylo u všech.



Nechte se očkovat. Pokud se rozhodnete proti tomu, tohle můžete očekávat, pokud budete hospitalizováni s vážným průběhem covidu 19:



Fáze 1. Několik dní máte oslabující příznaky, ale nyní je pro vás tak těžké dýchat, že přijdete na pohotovost. Vaše míra kyslíku v krvi nám sděluje, že potřebujete pomoc, doplňkový tok 1 až 4 litry kyslíku za minutu. Přijímáme vás a začínáme s antivirotiky, se steroidy, antikoagulanty nebo monoklonálními protilátkami. Strávíte několik dní v nemocnici s pocitem vyčerpání, ale pokud vás dokážeme odstavit od kyslíku, budete propuštěni. Vy přežijete.





Fáze 2. Dýchání je pro vás stále těžší a těžší. "Je to, jako když se člověk topí ve vodě," popisuje tento pocit mnoho pacientů. Bronchodilatační kúry, které vám poskytneme, vám dají jen malou úlevu. Vaše potřeba kyslíku se výrazně zvýší, ze 4 litrů na 15 litrů až 40 litrů za minutu. Malé věci, jako jít na záchod nebo posadit se na posteli, se stanou příliš obtížnými na to, abyste je zvládli sami. Když se pohybujete, vaše saturace kyslíkem rychle klesá. Převádíme vás na jednotku intenzivní péče.



Fáze 3. Jste vyčerpaní hyperventilací, ve snaze uspokojit poptávku svého těla po vzduchu. Zavedli jsme u vás neinvazivní ventilaci „přetlakem“ - velkou, objemnou maskou na obličej, která musí být kolem tváře pevně připevněna suchým zipem, aby vám stroj mohl efektivně tlačit tlak do plic, aby je otevřel, a vy jste získali dostatek kyslíku.



Fáze 4. Vaše dýchání je ještě namáhavější. Jste velmi unavení. Odběr arteriální krve potvrzuje, že obsah kyslíku ve vaší krvi je kriticky nízký. Připravujeme vás na intubaci. Pokud jste toho schopni a pokud je čas, navrhneme vám zavolat svým blízkým. Možná to bude naposledy, co uslyší váš hlas.



Připojíme vás k ventilátoru. Jste pod sedativy a paralyzováni, krmíme vás trubicí. Jste připojeni k Foleyho katétru a k rektální trubici. Vaše ochablé tělo pravidelně obracíme, aby se u vás nevyvinuly proleženiny. Koupeme vás a udržujeme vás v čistotě. Převrátíme vás na břicho, abychom zajistili lepší okysličení. Zkoušíme experimentální terapeutika.



Fáze 5. Někteří pacienti přežijí Fázi 4. Bohužel se vaše hladina kyslíku a celkový stav po několika dnech na ventilátoru nezlepšily. Vaše plíce zamořené covidem potřebují pomoc a čas na uzdravení, něco, co vám může poskytnout stroj ECMO, který mimo vaše plíce vám okysličuje krev. Ale bohužel naše komunitní nemocnice toto zařízení nemá.



Pokud jste dostatečně stabilní, budete na tuto terapii převezeni do jiné nemocnice. Jinak s vámi budeme nadále zacházet, jak nejlépe umíme. Jsme zahlcení, ale vždy vám poskytneme tu nejlepší péči, jakou můžeme.



Fáze 6. Tlak potřebný k otevření plic je tak vysoký, že do hrudní dutiny může prosakovat vzduch, proto vkládáme trubičky, abychom ji vyčistili. Vaše ledviny nedokáží filtrovat vedlejší produkty z léků, které vám neustále dáváme. Navzdory diuretikům vám celé tělo bobtná ze zadržování tekutin a vy potřebujete dialýzu, která vám pomůže s funkcí ledvin.



Dlouhý pobyt v nemocnici a váš oslabený imunitní systém vás činí náchylnými k infekcím. Rentgen hrudníku ukazuje, že se tekutina hromadí ve vašich plicních váčcích. Může se také objevit krevní sraženina. V tuto chvíli těmto komplikacím nemůžeme zabránit; zacházíme s nimi tak, jak se prezentují.



Pokud váš krevní tlak kriticky klesne, podáme vazopresory, ale vaše srdce se může stejně zastavit. Po několika kolech KPR obnovíme váš puls a oběh. Ale brzy bude muset vaše rodina udělat těžké rozhodnutí.



Fáze 7: Po několika setkáních s týmem paliativní péče se vaše rodina rozhodne péči zrušit. Extubujeme vás a vypínáme dýchací stroje. S vašimi blízkými jsme zahájili závěrečný rozhovor. Když pracujeme ve vašem pokoji, slyšíme pláč a milující loučení. Pláčeme také a držíme vás za ruku až do posledního přirozeného nádechu.



Jsem v tom už 17 měsíců. Jednodušeji to nejde. Moje pandemické příběhy málokdy končí dobře.



Zdroj v angličtině ZDE

