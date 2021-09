Hanebný titulek na DVTV

3) Do této oblasti se někdy řadí i příspěvky na bydlení (9.6 mld, trend ale rovněž klesající): zde ale jde o jiný problém tzv. obchodníků s chudobou, kdy se příspěvek na bydlení u toho, kdo jej pobírá ani neohřeje a okamžitě putuje k vlastníkovi předražené chudinské ubytovny. Tento systém tedy nezneužívají chudí, ale bezostyšně jej využívají... bohatí. (Reakce státu je: "třikrát a dost pro chudé").

4) Typické a zřejmě nejčastější zneužití dávky v hmotné nouzi je, když jedinec má zaměstnání tzv. na černo, tedy nevykazuje příjem, ač jej má, a žádá po státu příspěvek. Zde je ale viníkem právě tak "zaměstnavatel" - co třeba aplikovat "třikrát a dost" právě u něj? Když už chceme být tak krutopřísní...

6) Možná není obecně známé, jak velké tyto částky jsou. Odvíjejí se od životního minima, které pro jedince je stanoveno na 3800 Kč měsíčně. Podmínkou do dorovnání příjmu do této částky ale je a) "prokazatelná snaha nezvýšit si příjem vlastním přičiněním", b) evidence na Úřadu práce bez toho, že by žadatel odmítal vykonávat nabízené krátkodobé zaměstnání".







To jen na okraj, kdyby třeba někoho napadlo si luxusně zaparazitovat na českém sociálním systému...