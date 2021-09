ČT vyloučila zelené z předvolebních debat

10. 9. 2021

Tisková zpráva Strany zelených Zelení skončili v průzkumech ČT na stejném místě jako KSČM, v předvolebních debatách ale nezasednou, podávají k soudu návrh na předběžné opatření

Praha, 10. září 2021 - Česká televize se rozhodla Zelené nepozvat do série předvolebních debat, ačkoliv mají volební potenciál 7 %. To odporuje principu vyváženosti, kterého se veřejnoprávní televize ze zákona musí držet, a také základním principům demokracie. Televize vybrala svévolně jen sedm nejsilnějších politických celků, jejichž lídři se debat zúčastní. Zelení skončili až osmí za komunisty, přestože po započtení statistické odchylky s komunisty sdílí sedmé místo.



Před minulými sněmovními volbami zvala ČT do předvolebních debat zástupce všech deseti stran, které měly dle průzkumu Median a Kantar TNS volební potenciál nad 5 %. Letos ČT bohužel prostor všem devíti politickým uskupením, která mají potenciál se do Sněmovny dostat, nedává.

„Nerozumím tomu, proč ČT neposkytne prostor všem stranám, které mají volební potenciál nad 5 %, což koresponduje s volební klauzulí pro vstup do Sněmovny. Vyloučení několika stran včetně Zelených z předvolebních debat vnímám jako selhání veřejnoprávního média a apeluji na Českou televizi, aby tuto nešťastnou situaci napravila,” říká lídryně Zelených Magdalena Davis, která také posílá otevřený dopis apelující na ostatní stranické lídry, aby apel podpořili.

Zelení se domnívají, že tento přístup ČT značně manipuluje s veřejným míněním voličů a vytváří nebezpečný precedens pro politickou pluralitu v naší zemi. Proto jsou nuceni se bránit u soudu a v nejbližších hodinách podají návrh na předběžné opatření.





Zelení skončili „první pod čarou”, ačkoli rozdíl mezi nimi a komunisty je nižší než statistická chyba výzkumu volebního potenciálu Kantar CZ a Data Collect, ze kterého ČT vychází. Výsledek průzkumu tedy spolehlivě neříká, která ze stran je na posledním „postupovém” 7. místě. Podle pravidel, která ČT zveřejnila, musí televize v případě, že na sedmém místem bude více subjektů, pozvat do debaty jejich lídry. Pokud by se ČT skutečně držela povinností vyplývajících ze zákona, především tedy objektivity, vyváženosti a nestrannosti, musela by přistoupit citlivě také k výsledkům průzkumů, což se nestalo.

Zelení požadují, aby vedení ČT své rozhodnutí o účasti na debatách změnilo a zohledilo fakt, že Zelení sdílí sedmé místo s KSČM. Považují současný postup za společensky nezodpovědné a neférové jednání, které je v rozporu s povinnostmi veřejnoprávního média.





