Co si dnes přečtete v Britských listech

17. 9. 2021

Bohumil Kartous hovoří s právničkou Fóra pro lidská práva Annou Sležkovou, která se dlouhodobě zabývá právními aspekty péče o ohrožené děti. Anna Sležková upozorňuje, že některá ustanovení českého právního řádu a zejména pojetí sociální péče je ukotveno hluboko před rokem 1989. Na prospěch dětí se jednoduše nehledí. Žádná firma ani jiný subjekt nesmí mít absolutní právo na libovolnou míru zisku za jakoukoli cenu na životech, welfare lidí a zvířat, budoucnosti všeho života, za jakoukoli cenu na destrukci zdrojů, životního prostředí atd., píše ve svém komentáři David Marenčák. Novinář Anand Gopal v rozhovoru pro stanici Democracy Now! přináší svědectví z afghánského venkova, kde lidé, včetně spousty žen, dvě desetiletí čelili násilí ze strany okupačních vojsk a jimi podporovaných válečných magnátů. Poté, co Talibán dobyl Kábul a co se okupační jednotky stáhly, se míra násilností na afghánském venkově povážlivě snížila.

Svět sice sleduje dramatické dění v Afghánistánu s nepokrytými sympatiemi vůči ohroženým Afgháncům, nicméně vlády jednotlivých zemí se k afghánským uprchlíkům spíše stavějí zády.

Čína navzdory americkému embargu uvalenému na Afghánistán posiluje vztahy s Talibánem. Ve hře jsou bezpečnostní otázky a také rozsáhlé nerostné bohatství země pod Hindúkušem.

USA a Británie ve čtvrtek těžce zápolily s mezinárodní kritikou dohody o poskytnutí jaderných ponorek Austrálii. Svět se obává, že USA, Británie a Austrálie vyprovokují válku s Čínou v tichomořské oblasti.

Soňa Svobodová v textu Pot, krev a slzy zpovídá spisovatelku a bývalou herečku Evu Hudečkovou.

Exekuční řád v ČR je skutečně zdrojem nepochopitelného sociálního zla, navíc doprovázeného ztrátami pro celou společnost.

Britský premiér Boris Johnson znovu zavádí libry a unce namísto metrické soustavy měr a vah coby další "výdobytek" brexitu.

Podle nové studie světové vlády, včetně těch nejbohatších, neplní své klimatické závazky. Pokud by stávající trend pokračoval, planeta by se mohla ohřát až o 3 stupně Celsia.

OSN varuje, že 90 procent celosvětových zemědělských dotací škodí lidstvu a planetě. Je zapotřebí transformovat dotační systémy tak, aby byl vymýcen hlad a aby se snížilo globální oteplování a byla obnovena přírodní rovnováha.



Mohou teroristé použít jadernou zbraň? Podle odborného časopisu The Bulletin of the Atomic Scientists ano. Americký prezident Joe Biden by měl udělat vše pro to, aby nedošlo k "jadernému 11. září".

Neschopnost zabíjí! Občanská iniciativa chce před volbami upozornit na selhání vlády při řešení koronavirové krize.

