V Británii je v nemocnicích s covidem nyní více než 8000 osob

10. 9. 2021

čas čtení 1 minuta





- Je to nejvyšší počet hospitalizovaných osob za posledního půl roku a vede to k obavám, že koronavirus obnovil svou schopnost vyvolávat vážné onemocnění a vyšší počet úmrtí. V zemích s vysokou mírou očkování, jako je Británie, se očekává, že onemocní méně lidí, i když je počet infekcí vysoký. Jenže nejnovější počet hospitalizovaných osob je v Británii nyní nejvyšší od 10. března 2021. 8085 lidí v nemocnicích je šestiprocentním nárůstem hospitalizovaných od minulého týdne. Nicméně je to stále daleko menší počet než letos v lednu, kdy bylo - 18. ledna - v nemocnicích 39 254 osob s covidem. Počet denních úmrtí byl ve čtvrtek 167. 65,4 procent Britů je očkováno oběma dávkami.



- Dr. Anthony Fauci, hlavní americký epidemiolog, varuje, že počet nákaz v USA je šestnáctkrát vyšší, než aby to vedlo k ukončení pandemie. Dokud nepoklesne počet nákaz pod 10 000 denně, jsme stále na vrcholu pandemie, varuje Fauci. Spojené státy nyní registrují 160 000 nových nákaz každý den. Denní průměr úmrtí na covid za posledních sedm dní je 1499.



- Americký prezident Joe Biden oznámil, že 100 milionů amrických zaměstnanců, asi dvě třetiny veškerých pracovních sil v USA, budou mít povinnost se nechat očkovat.

