Na vlně noblesy

15. 9. 2021 / Soňa Svobodová

Tak přesně na takové vlně se ocitnete, když se zaposloucháte, do kteréhokoliv z jejich doposud vydaných dvanácti alb, anebo zavítáte na jejich zcela excelentní koncerty či taneční večery, které můžete navštívit nejen v jejich rodné domovině, ale i v Česku a samozřejmě, že i v mnoha dalších zemích světa. Tento jedinečný orchestr čítající patnáct hudebníků, jedno dámské vokální trio Serenaders Sisters ve složení Nikol Tománková, Kristína Uhlíková, Soňa Jeseničová a dva zpěváky, stylově nazývané croonery, jimiž jsou Dodo Kuriľák a Miloš Stančík, vystupující pod vedením trumpetisty Juraje Bartoše, se ve svém repertoáru zaměřuje na Slovenskou taneční hudbu s jazzovými prvky a kromě toho i na swing a hot – jazzovou muziku dvacátých a třicátých let dvacátého století. Proto není divu, že patří ke světové špičce v autentické interpretaci jazzu a hudby tohoto období, o čemž svědčí i jejich zisk mnoha prestižních domácích i mezinárodních ocenění, a také neutuchající pozitivní ohlasy spokojených posluchačů z celého světa. ,, A jakže se jmenuje?“ No přece, Bratislava Hot Serenaders. Pane Stančíku, jste nejen manažerem tohoto jedinečného orchestru, ale současně i jedním ze dvou croonerů. Jak to děláte, že tyto dvě tak náročné profese dokážete zvládat s takovou pohodovou elegancí?

Ďakujem za kompliment Nebol to zámer, ale život to tak priniesol. S orchestrom spievam od roku 2000, a manažérom som až od roku 2006. Po odchode vtedajšieho manažéra sme totiž nevedeli nájsť nikoho, kto by si trúfol koordinovať vyše dvadsiatky hudobníkov, poväčšine zamestnaných v iných profesionálnych telesách. Hrozil vtedy zánik orchestra, a to som nechcel dopustiť. A to je asi aj odpoveď na Vašu otázku, snáď sa mi to preto darí, lebo som jeden z nich. Ale pohodu a eleganciu v tejto sfére som sa aj tak musel postupne naučiť.



O vašem orchestru je známo, že používá dobové hudební nástroje, kde je kupujete – nebo jsou vyrobeny pouze přímo pro vás na zakázku?

Takmer všetky nástroje sú autentické zberateľské kúsky. Vďačíme za to najmä kapelníkovi a zakladateľovi orchestra Jurajovi Bartošovi. Za tých vyše tridsať rokov fungovania orchestra dal dokopy jedinečnú zbierku nástrojov, ktoré stále úžasne hrajú. A ešte sa stále dajú kúpiť od zberateľov z celého sveta, ale je to čím ďalej obtiažnejšie a nákladnejšie.

Dokonce i vaše skvěle padnoucí autentické smokingy máte šité na míru, které krejčovství je tak šikovné?

Máme „dvorného“ pánskeho krajčíra p. Lebedu, je to stará škola, vie ako ušiť smoking podľa starých strihov, ktoré má opäť pod palcom p. Bartoš. Problém však začína byť s materiálom. Také kvalitné látky ako boli v dvadsiatych rokoch sa už skoro nevyrábajú.

Do repertoáru vašeho orchestru neodmyslitelně patří také písně Františka Kryštofa Veselého jako: Jaj, Zuzka, Zuzička, Keď sa raz zíděme a také Ja som optimista, kterou s velkou oblibou za doprovodu vašeho orchestru zpíval i Milan Lasica. Jak na tohoto nedávno zesnulého milovníka této hudby, vzpomínáte?

Na pána Milana Lasicu nespomíname, on ostal v našich srdciach, a bude tam navždy. Akurát minulý piatok (3.9.) sme mali spolu otvárať jeden festival v Bratislave. Koncert sa nakoniec uskutočnil, a organizátori si uctili p. Lasicu sériou fotiek z koncertov nášho orchestra na veľkoplošnej obrazovke. Naozaj sme mali pocit, že je s nami na pódiu.

Často také jako swingový band spolupracujete s českým swingovým kvartetem The Swings a Sestrami Havelkovými. Chystáte v současné době s těmito českými kolegy, nějaké další hudební překvapení pro všechny své fanoušky?

The Swings s nami dokonca nahrali pár skladieb na CD, ale už sme sa dlhšie na pódiu nestretli. Zato so Sestrami Havelkovými sme nedávno zdieľali pódium v Brnianskom SONO Centre. Najčastejšie však spolupracujeme s Ondřejom Havelkom a jeho Melody Makers. V tomto prípade sú to naozaj naši swingoví bratia  Minimálne raz do roka sa stretneme na našom Veľkom tanečnom večere v Starej Tržnici v Bratislave. A hráme bok po boku oba orchestre na jednom obrovskom pódiu do tanca celý večer.

Svá hudební alba si jako orchestr tvoříte ve vlastní režii. Tím nejnovějším z nich je i CD, Keď sa raz zídeme. Jak to v současné koronavirové době vypadá u vašeho bandu – už víte, kdy zahájíte koncertní šňůru?

Práve v cestovaní nám korona najviac skrížila plány. Akoby zázrakom sme stihli turné do Ruskej federácie na nový rok 2020, ale všetky nasledujúce plány sme museli zrušiť. Najviac nás mrzí zrušenie pravidelného turné do Spojeného kráľovstva, kde sme naposledy mali 18 koncertov v rade, od juhu Anglicka až po Škótsko. Tam je to ešte skomplikované Brexitom, ale veríme, že v roku 2022 to opäť vyjde.

Jestli správně počítám měli byste jako swingový band v příštím roce slavit své kulatiny. Už víte, jak?

My sme zistili, že už to výročie bolo v máji  Našli sa dokonca nejaké plagáty z koncertu v Bratislave v máji 1991, kde bol prvý krát použitý názov Bratislava Hot Serenaders. Oslavy sú bohužiaľ problematické kvôli opatreniam. Ale 18. 7. sme odohrali jubilejný koncert v Štúdiu L+S, kde sme oslávili aj 20. výročie spolupráce s p. Milanom Lasicom, aj malou retrospektívnou výstavou fotografií Ctibora Bachratého. Len ten koncert skončil bohužiaľ inak 

S našimi skalnými fanúšikmi sa budeme snažiť osláviť naše jubileum na najbližšom pravidelnom koncerte na našej domovskej scéne v Spoločenskom dome Nivy 26 .9.

Kromě CD, LP a DVD, se váš band také podílel na nahrávkách, které zazněly v úspěšných divadelních a muzikálových představeních jako například Niekto to rád horúce, Piano Revue či Garderobier. Při těchto nahrávkách se musíte podřizovat nápadům režisérů nebo máte možnost do režírování nahrávání zasahovat?

Toto je skôr otázka na nášho kapelníka a aranžéra Juraja Bartoša. Ale pokiaľ viem, v prípade že sme boli oslovení na nahrávku, už mal režisér jasnú predstavu, že má byť hudba štýlovo blízka našej orientácii. Inak by sa asi rozhodli pre iné teleso 

Kromě toho jste také nahráli hudbu k operetě Pod cudzou vlajkou či k divadelní hře Radošínského naivného divadla, Niekto to rád slovenské, v režii S. Štepky.

Chystáte nějaké další spolupráce, s tímto divadlem?

Tieto dve predstavenia presne potvrdzujú moju predošlú odpoveď. Napríklad z operety Pod cudzou vlajkou sme mali niekoľko skladieb v repertoári už pred touto spoluprácou. A či nás oslovia aj v budúcnosti, bude závisieť skôr od výberu hry, kde by sa naša hudba opäť hodila.

Váš swingový band má celkem kolem 23 členů. Jak dlouho vám trvalo než jste se všichni dohromady našli, tak aby vám to takhle krásně ladilo?

Členov orchestra je už aj viac, stále máme aktívnych hráčov v iných profesionálnych telesách, preto máme napríklad husľovú sekciu obsadenú takmer trojmo. Ale na javisku nás je vždy len maximálne 20, čo je fixne dané notovými materiálmi, ktoré notu po note transkribujú naši aranžéri podľa starých nahrávok. Pozitívne je, že sa zloženie veľmi nemení už roky.

Můžeme na závěr rozhovoru zveřejnit aspoň kousek z textu písně, Ja som optimista?

Ja som optimista,

viem to dozaista,

že ten svet zle nevyzerá,

keď člověk naň nepozerá...





Áno, tento text veľmi trefne vystihuje aj náladu hudby ktorú hráme. Je v nej cítiť optimizmus po Prvej svetovej vojne, keď všetci dúfali, že už bude len dobre... 









