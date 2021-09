Ach ty rybe a Bača z EsteBača

15. 9. 2021 / Petr Haraším

Fakt nám to tak příšerně moooc chybělo? Stýskalo se lidu, nebo už lépe řečeno zaměstnancům Republiky české zrovna po manýrech komárů a jiné havěti z StB? Premiérovi pohůnci jsou pevně zaklesnuti v obranných pozicích, kdy se jeden, jedna, jedni opírají o druhy druhé a ve sveřepém šiku chrání svého majitele. Kam až sahá spiknutí nemocných trpících slepotou k vůdci? Český Případ Pelikán v plné nahotě odhalil, kam jsme to sakra klesli. Kdo umožnil komunistovi a StBákovi zastávat funkci ministra a premiéra? No, Miloši, odpověz! Navíc, vždyť Milouš Zeman moc dobře věděl, co je onen agent zač a čeho je schopný. Vždyť v nejedné lumpárně spolu lumpili. Samozřejmě a pochopitelně nedostal se tam sám. Není to jeho genialitou. Měl, má a bude mít kolem sebe amsámbl služebníků od starých struktur StBáků té nejhorší úrovně přes právníky, politiky až k strukturám novým a ještě horším. Od samotného začátku se z ANO line nevůně, že to na DEZU a na Babiše šili ušili. Fakt nám to tak příšerně moooc chybělo? Stýskalo se lidu, nebo už lépe řečeno zaměstnancům Republiky české zrovna po manýrech komárů a jiné havěti z StB? Premiérovi pohůnci jsou pevně zaklesnuti v obranných pozicích, kdy se jeden, jedna, jedni opírají o druhy druhé a ve sveřepém šiku chrání svého majitele. Kam až sahá spiknutí nemocných trpících slepotou k vůdci? Český Případ Pelikán v plné nahotě odhalil, kam jsme to sakra klesli. Kdo umožnil komunistovi a StBákovi zastávat funkci ministra a premiéra? No, Miloši, odpověz! Navíc, vždyť Milouš Zeman moc dobře věděl, co je onen agent zač a čeho je schopný. Vždyť v nejedné lumpárně spolu lumpili. Samozřejmě a pochopitelně nedostal se tam sám. Není to jeho genialitou. Měl, má a bude mít kolem sebe amsámbl služebníků od starých struktur StBáků té nejhorší úrovně přes právníky, politiky až k strukturám novým a ještě horším. Od samotného začátku se z ANO line nevůně, že to na DEZU a na Babiše šili ušili.

Nespravedlivě obvinit ho demokraté z Žumpy hodlají, protože ho rádi nemají. Co však vidí nemnozí? Od oznámení havárie dělá celá vláda, celé hnutí ANO a jejich naivní přicmrndávači z řad komunistů, přes nahnědlíky k umírající ČSSD vše, jen aby obvinili nevinnost, která to dle dostupných důkazů a experimentů býti nemohla být. Opravdu takto za pár let nadělal Babiš a jeho marketéři z českých občanů stádo, které na povel béká, jak bača estebača píská?

Babiš, jak je známo z úst premiéra České republiky: „ojebal stát“. A teď by bylo vhodné ještě dodat: „ojebal i Bečvu“.

Bohemia

Nezoufat až tolik moc. Prosím. Bohemia je zem krásná a dějí se zde zázraky nesmírné. Kde jinde teče voda směrem vzhůru. Kde si voda dokáže tak zázračně vyhrát s kyanidem. Kde jinde dokáže voda má, voda má vyskakovat nad peřej a zdolávat cestu jez nejez? Kde mají tak soudružsky uvědomělé rybe, že i tyto jedou kampaň Antibabiš? Jak rybe dokázaly v kyanidové nadílce přečkat a zhynout až se to hodí? Kdo je platí? A ví ony rybe nešťastné, že i na ně má Babiš složky? Antibabiš všude, kam se podíváš. Bude potřeba kouknout se na zoubek i kyanidům, neboť tyto jedou kampaň. A sůl? Jako sůl? Ano, také jede kampaň Antibabiš. Jen aby hradní pán se svým šaškem nevyhlásili po celé České agrozemi solnou inkvizici. Raději si odteď každý bude muset dávat pozor na to, kolik soli solí, aby mu na dveře po třetí ráno neklepali nadšenci z BIŽP s kapitánem Alles klarem s tím, že se takto Babišovi nebude nikdo vysmívat solí.

ČIŽP, nebo BIŽP?

Je velmi hezké, jak se BIŽP a ministerstvo životního Brabec prostředí stará o své povinnosti. Chemickou továreň a její výpustě do Bečvy nikdo a nic nehlídá, natož aby snad někdo o tom, kolik těch výpustí vlastně ona firma má a využívá, věděl. Ani po roce se nic neděje. Tak to dopadá, když roli ministra životního Brabec prostředí zcela nevalně hraje bývalý zaměstnanec Agrofertu a současný zaměstnanec firmy ANO. Lepší je mít Brabce v hrsti než kontrolu v chemické továrni. O tom, jak, proč a nač musela být zdevastována ČIŽP a předělána na BIŽP se netřeba zmiňovat. Internet napoví, jak Babiš dosadil věrné kývající poníky. Můžeme býti rádi, že na dotěrné otázky pan Geuss ještě neodpovídá: „nasr…at jako“. Co také říct na odborníky z BIŽP , kteří neuznají vzorky rybářů, již jako jediní tyto vzorky po havárii odebrali. Prý neodborně tak činili. Jeli kampaň, strojili účelovku a jsou to Palermo. Proto vše vylejt. A jak činit odborně, předvedli odborníci z BIŽP, kteří vzorky po havárii odebrali raději později. Práce kvapná, málo platná. Však co, řeka tam bude i zítra, i pozítří, takže není důvod k spěchu. Prý tam je dokonce nějaká otrava a to tam vůbec nepolezem. Vzorky rybářů a nebohé mrtvé rybe nechali plavat. BIŽP umí profesionálně zahlazovat stopy a profesionálně věštit z křišťálových koulí samotného premiéra. Esoterické znalosti jsou ve vládě potřeba. Jako další výsměch působí řeči šéfa BIŽP Geusse. Vzorky z řeky se nemusely odebírat tak unáhleně, neboť šlo o jednorázový únik smrtonosných látek. Jak to ví? Řekl mu to Brabec, řekl mu to Babiš? Takže raději odebrat později, raději neodebírat u výpustí, nikdy u výpustí firem Agrofertu.

Navíc se spekuluje, že rybe byly poleptané fenolem a že tudíž nikoli kyanid ale další produkt z chemické továrňi to byl. Je nutné připomínat pozorným čtenářům havárii v chemické továrňi před havárií na Bečvě? Připomínat to policii rovněž netřeba. Netřeba, poněvadž mazaná policie se v chemické továrňi zeptala a chemická továreň řekla. NE. Zmatená policie se pak jala slídit po informátorech z řad zaměstnanců, kteří na ryze bezvýznamnou havárii upozornili mafiánské novináře. Netřeba dodávat, že takto činili protizákonně. Tedy ti policisté.

Policejní šéf kraje Zlínského si pevně stojí za neprofesionální práci policie. Ano, hlídat a chránit ANO a jejího majitele, to je dnes zřejmě náplní policejního orgánu.

Solníci

Obvinění firmy Energoaqua dle vícera vědců, krom soudního dramatika Klicpery a policie, stojí na vodě. No na vodě jistě nikoli. O vodu se postarali Babišovi chlapci. Ministr životního Brabec prostředí se totiž dle posledních nepotvrzených zpráv po ekologické havárii zpil do němoty vodou z Bečvy a pak znalecky prohlásil, že to DEZA nebyla. Rozumíte, nebyla, nikdy nebyla. Koluje vyložený hoax, že to dokonce prohlásil tři dny před samotnou havárií. Ale to je hoax. Tomu by nevěřili ani řetězoví emailoví důchodci. Je načase zrušit BIŽP, stačí schopnosti pana Brabce.

Není Klicpera jako Klicpera

Dramatik soudní Klicpera znalec přísahá, že se kyanid zdržoval poslušně u břehu řeky Bečvy po celou dobu. Ihned po překročení výpusti u DEZY začal svou masovou rybecidu. Proč to tedy kyanid nevydržel ještě pár kilometrů? Kdyby výpusť firmy obviněné byla třeba 10 km, 25 km či 50 km od chemické továrňi? I tehdy by trio Klicpera, Hovorka a Bareš našli vhodné důkazy? Jistě, našli by. Nechme dramatika Klicperu raději spát v dezinformačních bludech a vyprávět pohádky Babišovky.

Novináři Případu Pelikán však byli ostražití a našli dovedně skryté důkazy. Našli fotky, které kdosi tajemný nastražil na web. Fotky dokazují, že obviněná firma to zřejmě nebyla. Nemohla být. A onen odvážný hrdina, který riskoval vše, aby odhalil komplot soudního znalce, policie a zástupce? Jméno jeho jest Klicpera. Klicpera? To musí být chlapík. Hrdina pravý to je.

Inkriminované fotky ukazují, že pokus dramatika Klicpery o vyvrácení viny viníka sám Klicpera neskonale zmršil. Sám Klicpera vyfotil své vlastní dílo, jak se barvící látka imitující kyanid rychle a zběsile rozprostřela po celém toku zákeřné AntiBečvy. Rozprostřela se zhruba tak, jak to posléze dokázal onen solný experiment profesora Hrušky. Dle solného experimentu se sůl plně začlenila do toku po celé šíři po cca 500 metrech, což odpovídá úhynu ryb cca zhruba 3,5 km od výpusti obviněné a 500 metrů od výpusti neobviněné. Což výrazně naznačuje, že fuj vypustila výpusť firmy Chemická továreň. Klicpera rychle mazal. Mazal a odstraňoval fotky z webu, ale internet je prevít a nedal se. Smazal, smazal, ale pozdě, pozdě.

Zkouška ohněm

Tradičně obviněný obvyklý podezřelý může ovšem po orgánech státní nemoci požadovat zkoušku kyanidem. Prostě trvat si na rekonstrukci trestného činu. Vypustí do Bečvy kyanid a uvidíme, odkdy rybe hynou. A co na to rybe? No ty souhlasí, protože jak známo, rybe mlčí. A když mlčí, souhlasí. Když souhlasí, tak souhlasí. Lejte to tam a uvidíme, kdy hynou. Hynou ideály demokracie a hynou i rybe. Rybe i ideály demokracie odváží do kafilerie sám samojediný majitel strany a vlády.

Kapitán alles klar

Policejní vyšetřovatel tomu nasadil korunu. Šaškovskou korunu se zástupem rolniček. Opravdu z něho hňupa nikdo nedělá. Není to nutné. Pustil si pusu na špacír na sociálních sítích. A byly to perly. Do řeky Bečvy si nemá lít nikdo, kde chce, a už vůbec ne, co chce. To může jen soudruh premiér. Hovorka dští síru a plameny pekelné na experiment se solí. Experiment provedli vědečtí odborníci, ale Hovorka to zhodnotil jako špatný, zlý a ošklivý. Jasně že to Hovorkovi nevoní, vždyť mu to nabouralo roční odvádění skvělé práce. A pozornosti od pachatele. A proč nebyl? Protože nebyl povolen.

Novináři píší nesmysle a on jen tomu rozumí. Navíc Hovorka má tuny důkazů, že tuny otrávených ryb otrávil a řeku Bečvu vytunil někdo jiný než premiér. O důkazy se však nepodělil. Solný experiment, který vyvrátil novodobé drama znalce Klicpery, je neplatný, protože nebylo povolení. Nemáš povolení, tak inspekce. Kdyby se ovšem ptali o dovolení, povolení by nebylo k mání. Hovorka dál perlí, že rybáři, vědci a profesoři nejsou žádní odborníci. Ať je září nebo leden, odborník Klicpera je jen jeden. Hovorka má spoustu důkazů. Proto přeci musí být všem lidem jasné, že má on Hovorka pravdu. Ty na Výsostech, vidíš to? Tohle má být vyšetřovatel české policie? Brečet na sociálních sítích jako fracek a ohánět se informacemi, které má a ostatní ne. Hovorka však práší dál. Uvádí, že i jinde se rybe tráví, ale že to nikoho nezajímá, protože je netráví Babiš. Dále se kapitán podřekl, že lidem kolem Bečvy nejde vůbec o ty rybe, ale jde jim jen a jen o Babiše. Vyjadřuje se na úrovni informovaného uživatele řetězových mailů a výkonného nositele selského rozumu.

V pátek se sám odvolal. Kde jste paní Protopopová? Kapitán Alles klar se tedy odvolal. Teď ještě sám sebe musí zavřít. Snad tam bude místo i pro jeho kumpány. Babišova policie se tak lehce nevzdá a svého vyšetřovatele nedá. Prý hoax, prý dezinformace. Jaký má kapitán nehezký snad škraloup, když musí cinknutou kauzu s předem domluveným pachatelem dokončit? Lid, nezávislí odborníci, vědci a profesoři, dle kapitána mají respektovat fakta a nikoli kritizovat Babiše. A fakta jim přeci Klicpera s kapitánem Hovorkou za bedlivého dozoru státního zástupce Bareše jasně řekli.

Policie ale válí ve velkém stylu. Mail s informacemi o konci pana Hovorky na vyšetřování je pravdivý, ale zprávy o konci kapitána Hovorky jsou falešné. Uf, uf, uf.

Jak bude dál probíhat pátrání, obvinění a souzení nevinných? A není už to vlastně jedno? Není to jedno, když vědecký pokus, který vyvrátil roční kamufláž státních orgánů, je odměněn vyšetřováním inspekce? Inspekci nechá zcela klidnou otrava Bečvy kyanidem, či čím, ale trocha soli je vyplaší k nepříčetnosti.



A závěrem? Závěrem by mohl zapět premiér Babiš píseň s povzbudivým textem: Bzum, bzum, brekekeke, bzum, bzum brekekeke.

