Další "neuvěřitelná výhoda" brexitu: Johnson znovu zavádí libry a unce namísto metrické soustavy měr a vah

17. 9. 2021

čas čtení 2 minuty

Reakce: Je mi 48 let a ve škole mě naučili jen metrický systém. Pro kohokoliv mladšího šedesáti let je tohle nesmyslná ztráta času:

Oh, for fuck's sake.



I'm 48, and I was taught only metric measurements in school. To anybody younger than about 60, this is a pointless waste of time.

--



UK pledges to restore pounds and ounces as Brexit benefit https://t.co/sTJtVK8lTp — Stephen Farrow 🇪🇺 (@stephenfarrow) September 16, 2021



Tomasz Oryński: Výborně!! Vraťme se také k Sentinelovým parním strojům: Pryč se všemi těmi DAFy, volvy a scaniemi! A mohu dojíždět do práce výhradně britskou tříkolkou?



And bring back Fodens, ERFs and Seddon Atkinson's. Actually ,let's go all the way and bring back Sentinel Steam Waggons! Down with all those DAFs, Volvo's and Scanias, I always wanted to get a ride on one of those!



And can I have Reliant Robin for my daily commute? pic.twitter.com/083QCJCpHh — Tomasz Oryński (@TOrynski) September 16, 2021

A country forever looking to the past, terrified of the future. Take this nostalgia bollocks away from them, and what is there, honestly? https://t.co/DJd2kiCLQh — Tim Walker (@ThatTimWalker) September 16, 2021

Země, která se neustále ohlíží do minulosti a je zděšená budoucností. Vezměte jí tyhle nostalgické nesmysly a co, upřímně řečeno, pak vůbec zbývá?



Známý ekonom Paul Johnson: Brexit.

Co nám přínesl? Modré cestovní pasy, královský znak na sklenicích na pivo, obchodníci smějí zase užívat libry a unce.



Co nemůžeme získat: Řidiče kamionů, pracovníky na drůbežích farmách, zaměstnance prádelen, mléčné koktejly, matrace, kuřata, pivo, zdravotnické potřeby, ovoce a zeleninu.



Brexit



What we got



Blue passports

Crown stamps on pints

Traders can use pounds, ounces



What we couldn’t get



Lorry drivers

Poultry workers

Laundry staff

Milkshakes

Mattresses

Chicken

Beer

Medical kit

Free flow fruit and veg — Paul Johnson (@paul__johnson) September 16, 2021



Jak dokonale přehledné jsou středověké britské míry a váhy (V záběru tabulky: Toryové: 363 idiotů - v Dolní sněmovně)



In case you need a refresher on Imperial measurements I have produced this handy guide pic.twitter.com/RmqT74oOAs — Buck Frexit! 🇪🇺💙🌍 #FBPE #FBPA ElectoralReform (@Beany_1) September 16, 2021