Británie a USA se octly uprostřed mezinárodní kontroverze. Rozhodly se proti Číně umožnit Austrálii stavět jaderné ponorky

17. 9. 2021

USA a Británie ve čtvrtek těžce zápolily s mezinárodní kritikou dohody o poskytnutí jaderných ponorek Austrálii. Svět se obává, že USA, Británie a Austrálie vyprovokují válku s Čínou v tichomořské oblasti.



Boris Johnson řekl v Dolní sněmovně, že obranná dohoda AUKUS "nemá v úmyslu být nepřátelská vůči Číně". Avšak Peking obvinil všechny tři země, že přijaly "mentalitu z doby studeníé války" a varoval, že pokud dohoda nebude zrušena, tři zmíněné země tím poškodí své vlastní zájmy.

Bývalá britská premiérka Theresa Mayová se zeptala v londýnském parlamentě, zda tato dohoda znamená, že by mohla být Británie zatažena do války se stále agresivnější Čínou vůči Tchajwanu v době, kdy Washington požaduje silnější britskou přítomnost v tichomořské oblasti.



Ve Washingtonu oznámil americký ministr obrany Lloyd Austin, že se americká vláda rozhodla podpořit Austrálii v důsledku agresivního chování Číny. Austin uvedl, že jednal s australskými ministry o "destabilizující činnosti Číny a o úsilí Pekingu vynucovat si svou vůli od jiných zemí a zastrašovat je. Austin dodal: "Usilujeme o konstruktivní přístup k Číně, ale máme i nadále oči otevřené vůči pokusům Pekingu ochromit existující mezinárodní pořádek."



Kritika vznikla poté, co bylo ve středu večer oznámeno uzavření dohody AUKUS, podle níž USA a Británie poskytnou Austrálii citlivou technologii, která jí umožní postavit si ponorky poháněné jadernými reaktory. Austrálie se tak stane sedmou zemí na světě s jadernými ponorkami.



Britští ministři museli také uklidňovat Francii, spojence v NATO, poté, co se ukázalo, že Austrálie zrušila plánovanou zakázku z Francie v hodnotě 90 milionů australských dolarů na modernizaci svých ve Francii vyrobených ponorek s naftovým pohonem.



"Bylo to opravdové bodnutí dýkou do zad," řekl francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian. Paříž byl novou dohodou překvapen, protože se při jednání mezi USA a Francii o indo-tichomořské politické strategii o jaderných ponorkách pro Austrálii USA vůbec nezmínily. "Je to obrovská ztráta důvěry," konstatoval francouzský ministr. Vysocí činitelé Evropské unie si taky stěžovali, že jim nikdo nic neřekl.



Dosud není jasné, jak přesně se budou australské jaderné ponorky vyrábět ani kde budou po skončení jejich životnosti neutralizovány jejich jaderné reaktory.



