Rozhovor Britských listů 420. Jak se k problému Afghánistánu postavila Česká republika?

28. 8. 2021

čas čtení 1 minuta









Mise v Afghánistánu by ze své podstaty neměla být považována za zbytečnou, je-li touto podstatou snaha o kvalitativní společenský posun. Její průběh a zejména zakončení je ale zklamáním, říká bývalý velitel vojenských jednotek NATO Petr Pavel. Zároveň poukazuje na to, že situace v Afghánistánu bude nadále vysoce nestabilní, neboť to, co zcela podlomilo snahu o vytvoření národní identity, tedy primární etnická a klanová příslušnost, bude komplikovat situaci komukoliv. Táliban tak nemůže kalkulovat s přesvědčivou podporou mimo paštunské etnikum. Do vnitřních záležitostí budou nadále vehementně vstupovat regionální i globální mocnosti, zejména Pakistán, Irán a Čína, z nichž každá bude sledovat své zájmy. Petr Pavel také hodnotí jednání České republiky vůči afghánským spolupracovníkům jako politováníhodné, i přesto, že se nakonec podařilo část z nich dopravit na území ČR. Poukazuje na to, že se vše nemuselo odehrávat během zmatečných několika dní, na přípravu jejich výběru a přesunu v případě potřeby měla česká vláda 2 roky. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od úterý 31. srpna 2021.

